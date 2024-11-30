丈夫召妓出軌…人妻索性愛影片還誇「老公好帥」 事後提告1理由敗訴

情境示意圖。圖／Ingimage

君子報仇，十年未晚，但方法不當，隨時徒勞無功！台灣1名人夫到印尼工作，長期與妻子分隔兩地，其後承認在印尼多次不同女子性交易，甚至另有1名女友。人妻得知丈夫召妓出軌後仍不動聲色，反而要求丈夫傳送與其他女子激戰的性愛影片，約8個月收到18則影片後，以此為證據提告，索償100萬新台幣精神撫慰金。

法官看過證據後，見到人妻對性愛影片表示稱讚和感謝，包括大讚「老公好帥」，可見她不是事前知道丈夫出軌，就是事後寬恕對方，而且人妻更提及「各玩各的，然後彼此隱瞞的婚姻？」，可見人妻對雙方關係保持開放態度，而夫妻關係降至冰點的原因是人夫同樣懷疑妻子出軌，不排除人妻因而試圖索償，故判她敗訴。

人夫多次進行性交易兼另有女友

案件在台中地院審理，判決書指出，涉事夫妻在2018年結婚，其後丈夫前往印尼工作，雙方每天透過視訊維繫感情。但人妻發現丈夫從2021年下旬開始，經常沒有準時上線，行蹤不明，於是多次逼問，他終於承認除了和當地女子進行性交易外，甚至結交了1名女友。

人妻聲稱為了蒐證而忍氣吞聲，並要求丈夫傳送性愛影片和報告行蹤。丈夫由2021年12月下旬至2022年8月期間，將自己和多名印尼女子激戰的18則不雅影片，以及其他親密合照傳送給妻子，部份更是偷拍。人妻獲得出軌的證據後提告，向對方索償100新台幣精神撫慰金。

人妻收性愛影片大讚「老公好帥」

人夫表示，自己和其他女子的確發生親密行為，但妻子一直知情並同意，甚至主動要求他拍攝影片和詢問細節，可見他沒有侵害配偶權。

法官翻查他們LINE對話，人妻大讚「老公好帥」，丈夫曾為影片過短表示歉意，人妻回應「這我才要生氣」。他們不但對片中女子品頭論足，甚至討論買春講價過程，即使之後他們發生爭執，丈夫表示「對不起，我騙你，我不對，我沒有談戀愛」、「我不要離婚」，妻子回答「有差別嗎？」、「各玩各的，然後彼此隱瞞的婚姻？如果你想要，那繼續也無妨」，但2人隨後和好。

丈夫質疑妻子亦出軌

直到2023年5月，人夫質疑妻子有外遇而提出離婚，「你不是台北一個（姦夫），還有小鮮肉？」，人妻堅決否認出軌，批評「我（人妻）都原諒你（丈夫）了，只因為你說你會回家」，雙方不歡而散，繼而鬧出今次訴訟。

法官認為，根據人妻對影片的反應，可見對丈夫出軌一事不是事前知道，就是事後寬恕，而且人妻對兩人關係持開放態度，沒有計劃離婚，相信她可以忍受丈夫行為，沒有理由請求精神撫慰金，判處人妻敗訴，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》