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桌球教練猥褻7女童 判4年8月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣某國小桌球教練，對小學生多次伸狼爪，遭判刑確定。 報系資料照
新竹縣某國小桌球教練，對小學生多次伸狼爪，遭判刑確定。 報系資料照
新竹縣竹北市某國小黃姓桌球教練，多次對桌球隊員伸狼爪，不僅伸手進內褲抓屁股，甚至用手指撫摸私密處、搓胸部，共七名未滿十四歲的國小女童受害；惡行曝光後，家長氣憤拒絕和解。新竹地院依利用權勢故意對少年犯性騷擾罪、對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判四年八月，可上訴。

新竹縣教育局回應，該教練九月已終止聘用，通報各教育場域為不適用人員；十月發函給體育署，轉發給桌球協會，撤銷該教練Ｃ級教練證。

判決書指出，黃姓桌球教練專職在國小擔任約聘僱教練，訓練國小桌球隊女學員，二○二二年底到今年一月，他在桌球教室趁練球休息時，多次對未成年女學童伸狼爪，至少七名女童受害。

黃姓教練摸女學童屁股，要求坐在他大腿上，強行徒手伸入女學童內褲，以手指撫摸屁股、私密處，有女童被教練在樓梯間環抱，教練不顧女童掙扎，以手撫摸、搓揉女童胸部。

判決書指，黃男惡行直到今年初學童向家長告狀才曝光，七受害女童家長向竹北警分局報案，黃坦承不諱，且有醫院診斷證明書及學校性平會調查報告為證。

法官認為，教練明知女學童年幼、未滿十四歲，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力尚未成熟，為滿足一己私慾，強制猥褻、性騷擾，造成年幼被害人身心受創，判黃姓教練四年八月有期徒刑。

性騷擾 教練

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新竹縣某國小桌球教練伸狼爪 對7名女童摸屁股、陰部還揉胸

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