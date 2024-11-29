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竹北國小桌球教練伸狼爪 對7名女童摸屁股、陰部還揉胸

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市某國小黃姓桌球教練，因指導國小桌球隊，對桌球隊學員多次伸狼爪，7名未滿14歲的國小女童受害，不僅被教練手伸進內褲抓屁股，甚至還被教練用手指撫摸陰部、搓揉胸部，讓家長們氣憤全都拒絕和解，新竹地院因此判他利用權勢故意對少年犯性騷擾罪與對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共4年8個月徒刑。

判決書指出，黃姓桌球教練在國小專職擔任約聘僱教練，負責指導及訓練國小桌球隊女學員，但從2022年底到今年1月之間，他卻在桌球教室練球休息之際，多次對未成年女學童伸狼爪，至少有7名女童受害。

黃姓教練不僅會摸女學童屁股，還會要女學童坐在他大腿上，再強行徒手伸入女學童的內褲內，以手指撫摸屁股及下陰部，還有一名女童在休息空檔，被教練在樓梯間環抱，教練不顧女童掙扎，以手撫摸、搓揉女童胸部，

黃姓桌球教練的行為直到今年初才因學童受不了向家長告狀才曝光，7名受害女學童的家長得知後向竹北警分局報案，黃姓教練在警詢時，甚至偵查、審理階段都坦承不諱，且有醫院診斷證明書及學校性平會調查報告為證。

法官認為，教練明知女學童都年幼未滿14歲，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力都尚未成熟，竟為滿足一己私慾，強制猥褻、性騷擾，造成年幼被害人身心受創，破壞被害人對師長的信任，因此判處黃姓教練涉犯成年人利用權勢故意對少年犯性騷擾罪、對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共4年8月有期徒刑，其中4年有期徒刑不得易科罰金，8個月有期徒刑得易科罰金。

新竹國小桌球教練，對小學生多次伸狼爪，遭判刑確定。 報系資料照
新竹國小桌球教練，對小學生多次伸狼爪，遭判刑確定。 報系資料照

性騷擾 教練 猥褻

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