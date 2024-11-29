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女病患做心電圖遭拉衣暴露乳房 控醫檢師性騷還不戴手套

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新竹魏姓醫檢師2022年間替女病患施作心電圖檢測及抽血檢查時，乘女病患不及抗拒，未配戴手套即徒手將她穿著的運動內衣拉高至鎖骨，致碰觸她的乳頭並使女方的胸部完全暴露；檢測結束後，又再次吃豆腐。女病患不甘心，向醫院申訴並報警，新竹地方法院依性騷擾防治法性騷擾罪判魏8月徒刑，經上訴，台灣高等法院今諭知12月19日宣判。

女病患表示，2022年9月2日到醫院做長新冠後遺症檢查，魏問她「今天穿什麼內衣，是運動型內衣還是鋼圈型內衣」？她回答「運動型」魏就說「鞋子不用拖，直接躺上去，上衣往上拉」，她照做，接著魏開始以儀器黏貼她的腳、手，她全身被黏貼滿檢測儀器，此時魏突然直接將她的運動內衣拉到鎖骨的位置，讓她的胸部露點。

女病患指控，過程中魏還觸碰到她的乳頭，她不知所措、來不及反應，很害怕，而且她確定魏「沒有戴手套」。

檢查完畢後，女病患立刻告知男友，他們向護理師反應，當天就向醫院申訴。醫院性騷擾防治及申訴處理委員會認定性騷擾成立，魏姓醫檢師提出再申訴，新竹縣政府性騷擾防治委員會也決議再申訴無理由。女病患說，回想當天的事情都覺得很噁心、很可怕，到現在她仍需服用抗憂鬱症藥物及安眠藥才能入睡。

魏姓醫檢師否認性騷擾，辯稱檢測時是由女病患自己將運動內衣上拉、復歸，且他有配戴手套。

新竹地院勘驗監視錄影畫面，女病患走出心電圖檢驗室後與男友會合，隨後她不斷以手在胸前比畫、拉起衣服至肩膀高度的動作，她的行為反應與一般人突遭性騷擾時，會立即在驚慌失措之情形下求助他人的心理相當。

醫院醫學檢驗部副主任也證稱，魏曾於2021年間遭同仁投訴，情況與本次類似，也是病人的內衣遭快速掀開、暴露胸部，這樣的動作會讓人感覺比較粗魯，導致治療經驗不愉快。

新竹地院認為魏欠缺尊重他人身體自主權的觀念，也未見反省，判他8月徒刑懲儆。

案經上訴，高院原定今天上午10點宣判，但宣判時審判長告知改期宣判。

新竹魏姓醫檢師2022年間替女病患施作心電圖檢測及抽血檢查時，乘女病患不及抗拒，未配戴手套即徒手將她穿著的運動內衣拉高至鎖骨，致碰觸她的乳頭並使女方的胸部完全暴露；檢測結束後，又再次吃豆腐。示意圖／ingimage
新竹魏姓醫檢師2022年間替女病患施作心電圖檢測及抽血檢查時，乘女病患不及抗拒，未配戴手套即徒手將她穿著的運動內衣拉高至鎖骨，致碰觸她的乳頭並使女方的胸部完全暴露；檢測結束後，又再次吃豆腐。示意圖／ingimage

性騷擾 新竹 運動

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