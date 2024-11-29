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婦科醫遭訴 涉迷姦3名女業務

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

立委范雲（左二）在立院協同三位當事人召開記者會，指去年遭台大醫院解聘的該名醫師，台大將召開校教評會提出該師復聘案，是二度傷害受害女性。記者杜建重／攝影
立委范雲（左二）在立院協同三位當事人召開記者會，指去年遭台大醫院解聘的該名醫師，台大將召開校教評會提出該師復聘案，是二度傷害受害女性。記者杜建重／攝影
台大醫院前婦科醫師鄭姓教授遭三名藥廠女業務指控性侵，台北地檢署昨偵結，認定鄭男利用與女業務單獨用餐時，涉以不明藥劑摻入被害人所喝紅酒，觸犯加重強制性交未遂二罪、加重強制猥褻一罪，依法起訴。

鄭男曾被一名女子提告妨害性自主，但檢方根據計程車司機證詞，相關事證未驗出毒物反應，去年一月處分不起訴。有另三名女業務也提告鄭涉妨害性自主，北檢分案偵辦，今年四月八日指揮警方搜索鄭姓醫師住處，約談鄭到案，訊後四十萬元交保。

民進黨立委范雲與這三名女子去年三月在立法院開記者會控訴鄭，一年後又舉行記者會，被害人再度出面，直指因業務往來和醫師單獨到居酒屋用餐，離席後再回坐喝酒後失去意識，醒來全裸在摩鐵。若復聘已被台大醫院判定為違反醫師倫理並解職的教授，將在三八婦女節，為被害人帶來最諷刺的傷害，她們也向台大喊話，應守護學生權益、維護性平底線。

檢方調查，第一名女子二○二○年間被下藥帶往醫院實驗室，女子醒來而未遂；二○二一年第二名女子與鄭在居酒屋吃飯，遭下藥後被上下其手、撫摸身體強制猥褻，幸好保有意識拒絕到旅館，求助朋友到居酒屋接她離開；第三名女子二○二一年被下藥後帶往汽車旅館，中途醒來逃離而未遂。

鄭姓教授矢口否認犯行，指告訴人是因拿不到業績才指控性侵。北檢認定，鄭姓教授單獨和三名女子在居酒屋吃飯，涉嫌以不明藥劑摻入三名女子所喝的紅酒，女子被迫喝下紅酒後，均有暈眩或昏迷反應，認定鄭已著手實施犯罪，依加重強制性交未遂等二罪、加重強制猥褻一罪起訴。

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