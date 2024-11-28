丈夫說謊...她讓懷孕小三進家門住到滿月 知情後超崩潰

越籍黎姓女子被丈夫欺騙，竟讓懷孕的林姓「小三」到家裡住到滿月，丈夫和林女後來還生了次子。黎女得知不只丈夫騙她，婆家也聯手騙她，震驚萬分，提告求償80萬元。法院審理後，認定丘、林應賠償40萬元。全案可上訴。

黎女提告指出，她與經營裝修工程的丘男2018年結婚，生育5歲、3歲及4個月大共3名子女。丘對她說，林女是有工作往來的設計師，一直未曾懷疑。2022年間她要回越南省親1個月，丈夫還讓林女到她經營小吃店擔任櫃檯人員並支援會計工作。

黎女說，2022年9月間林女懷胎6、7個月，因邱男說林女被老公打、沒地方住，同意林女到家中空房居住，等到她兒子滿月才搬出她的家。

2023年11月間，黎女發現丘男手機有上網查詢丘男與林女婚配指數的截圖，又發現邱男寫給林女母親的長文，提及「小朋友的事情，並沒有不想讓你們看」、沒給林女最好的照顧，「可是我沒有虧待她過」、「阿姨：我不奢求什麼……請他放過我，給彼此一條舒坦的路走」，認為邱與林有逾越正常男女交往分際，甚至生子情事。

黎女還從邱男的手機內容，查出林女在兒子滿月搬離她家時，母子竟然搬進丘男的父母家中，令她震驚萬分。今年6月間，黎女又從丘男手機發現邱和林女多次出遊及親密擁抱、接吻照片。

黎女還說，她還看到丘和林女母子在她去夫家時，過夜睡覺的房間同床共枕，還有丘男抱林女的兒子餵奶，為林女兒子舉行收涎儀式等照片，試問若非自己親生兒子，餵奶何需拍照留念？又怎會在自己父母家中舉辦收涎儀式？

黎女說，今年6月間她和友人到林女的父母住處對質，對方親口證實，丘和林女交往至少3年，林女離家1年多，回來就說生小孩了，林女後來又生第2個兒子，生父都是丘男。她對丈夫有婚外情3年多，與林女生2名兒子，連婆家都幫忙隱瞞心痛不已，只能依法起訴，捍衛權益，向丘男和林女請求連帶給付精神慰撫金80萬元。

基隆地方法院開庭時，林女承認黎女提出的情節，願意賠償，但80萬元太高，應以15萬元為適當。丘男無正當理由，言詞辯論庭未到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法官指出，丘男和林女有親密互動行為，逾越一般普通朋友交往分際，構成侵權事實，林女已承認，丘男未到庭或提出異議，也視同承認。兩人行為侵害黎女配偶權情節重大，黎女請求連帶賠償依法有據。