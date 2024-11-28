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屏東某鄉代酒後玩國王遊戲 夥2友猥褻女鄉民判刑又判賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東某鄉羅姓鄉民代表2022年間約朱姓、陳姓友人及1名女子喝酒，4人事後又前往女方住處續攤，大玩「國王遊戲」，結果羅南及兩名友人卻藉國王指令，聯手壓制女方，強行摸胸、下體，刑事部分3人被依強制猥褻罪判4年6月，女方另求償300萬元，高雄高分院今判3人應賠60萬元。

判決指出，2022年8月7日晚間，羅男約朱姓、陳姓友人及女性好友到某卡拉OK喝酒，結束後又轉往女方住處續攤，4人在客廳大玩「國王遊戲」，女方因輸掉遊戲，被迫服從指令隔褲子撫摸羅男下體。

事後羅男等3名男子因色心大體，趁著國王可以下指令的優勢，強制將女方拖到床上壓制，即便女方嘴裡仍喊不要，3人仍強行搓揉胸部及撫摸女方下體。

遊戲結束後女方因心理創傷難撫，前往醫院就診，院方發現女方遭多人猥褻，隨即依法通報，警方知情後，將羅男等3人移送法辦，3人訊後被屏東地檢署聲押獲准。

前年地方大選，遭侵害的女子在臉書公開自身遭遇，「我從沒想過，有一天，事情會發生在我身上」、「猶豫許久，決定還是自己說出來這件事，也是希望不會再有人遇到跟我一樣的事，更重要的是，願能制止這陣子對我的毀謗、杜撰與全部不實的敘述」。

屏東地院審理後，依強制猥褻罪，將羅男等3人各處有期徒刑4年6月，上訴後被駁回，現仍在最高法院審理中，女方並提起附帶民事賠償，因身心受重創，要求代表等3人連帶賠償300萬元精神撫慰金。

羅男等3人挨告後辯稱，當時玩國王遊戲時，有互為允許碰觸身體隱私部位，後來發現女方拒絕後，即停止觸摸，並無侵害她權益。

但高雄高分院依據醫院鑑定報告及其他證人證詞，認定羅男等人構成猥褻行為，並審酌兩造職業、收入等情形，認為賠償60萬元比較合理，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羅姓鄉代藉國王遊戲與2友人猥褻女鄉民，3人均被判刑判賠。示意圖／Pixabay
羅姓鄉代藉國王遊戲與2友人猥褻女鄉民，3人均被判刑判賠。示意圖／Pixabay

國王遊戲 屏東 猥褻

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