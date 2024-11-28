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台大前婦科名醫被控下藥性侵藥廠3名女業務 北檢3罪嫌起訴
台大醫院前婦科醫師鄭姓教授，曾遭藥廠女業務提告妨害性自主獲不起訴，立委范雲去年帶另3名女性開記者會指控鄭涉下藥性侵女業務，台北地檢署今偵結，認定鄭姓教授涉加重強制性交未遂2罪、加重強制猥褻1罪，依法起訴。
檢方調查，第1名女子2020年間在醫院實驗室遭下藥被帶往摩鐵，她醒來而未遂；2021年第2名女子在餐廳被下藥後當場遭強制猥褻；第3名女子2021年被下藥後帶往飯店，幸好醒來中途醒來逃離而未遂。
鄭姓教授矢口否認犯行，認為女子是因拿不到業績才指控性侵。台北地檢署認定，女子被迫喝下飲品都有暈眩昏迷反應，認定鄭已著手實施強制性交，依加重強制性交未遂等2罪、加重強制猥褻罪起訴。
全案起源於，1名被害人提告鄭妨害性自主，但檢方傳喚司機到案作證女子在車上能聊天認路，考量相關事證後處分不起訴。不久後，3名女業務出面提告鄭涉嫌妨害性自主，北檢分案偵辦，今年4月8日指揮警方搜索鄭姓醫師住處，約談鄭到案，訊後40萬元交保。
民進黨立委范雲與3名女子去年3月舉行記者會，指控該醫師於2022年間，藉解商品名義，邀約女性業務員聚餐，疑似藉機下藥，帶至汽車旅館性侵。被害女子指控，為了業務往來和醫師單獨到居酒屋用餐，離席後再回做被迫乾杯即失去意識，醒來全裸在摩鐵。
台大今年5月間開教評會提出該師復聘案，范雲再次開記者會，認為醫院依違反醫師倫理解職，校方繼續聘用當教師，如何保障學生權益？當時台大校方回應，一名當事人提告妨害性自主檢方不起訴，另二名檢舉人經台大性騷擾防治委員會審議，「缺乏充分證據」決議性騷擾不成立。對於復聘案，校方會秉持客觀公正原則。
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