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戀童惡男性侵猥褻26名未成年 檢方建請法官從重量刑

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東蔡姓男子利用網路聊天，拍攝未成年少男及兒童猥褻照片及影片，並多次性侵及猥褻未成年少男，經調查多達26名未滿18歲少男及未滿12歲兒童受害，屏東地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴蔡男，並認為其惡性重大建請法官從重量刑。

檢方調查，蔡男涉嫌在2017至2024年間，以Line、Discod、臉書及Instagram等社群軟體認識少男及兒童，在聊天過程中贈送遊戲點數方式引誘，要求被害未成年拍攝裸照或裸露生殖器的猥褻照片給他，或在與被害者視訊過程裸露時，側錄猥褻影像。

檢方持搜索票分別前往蔡男台東及屏東住處搜索，扣得Iphone手機、VIVO手機、電腦主機及行動硬碟等證物，發現多名被害者的裸體或生殖器照片。另外也發現蔡男多次與未滿14歲男子性交、猥褻、乘機性交、乘機猥褻，共有26名未滿18歲少年及未滿12歲兒童受害。

屏地檢今年8月向屏東地院聲請羈押禁見獲准，全案昨日偵結，檢方依引誘少年製造猥褻行為照片及電子訊號、引誘使少年自行拍攝及製造性影像等罪起訴蔡男。

檢方認為，本案被害人共26人，犯罪次數31次，所有被害人年紀尚輕，性別知識尚處懵懂，無法理解身體自主權，尚未具有完全成熟性自主同意能力及判斷能力，蔡男為逞一己私慾，無情戕害幼童身心，影響被害人之身心發展甚鉅，建請法院從重量刑，以示效尤。

屏東地檢署。本報資料照
屏東地檢署。本報資料照

性侵 性剝削 未成年 猥褻

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