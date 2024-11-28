一審判28年 幼兒園長之子毛畯珅向高院坦承摸過所有女童…延押2月

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院判毛畯珅6案應執行刑28年。案經上訴，台灣高等法院裁定自12月13日起，毛延長羈押2月。

高院指出，本月19日訊問毛畯珅後，認為他涉犯刑法加重強制性交、加重強制猥褻等罪犯罪嫌疑重大，所犯加重強制性交罪為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，一審判他28年徒刑，客觀上可能畏罪潛逃，符合羈押要件。

此外，檢察官不服一審的量刑，另指毛畯珅涉犯其他加重強制性交、加重強制猥褻等犯行而上訴，毛雖仍否認性交，僅承認「有猥褻」，他長時間、密集侵犯幼兒園內多名幼童，顯有反覆實施同一犯罪之虞。高院審酌本案被害人眾多，毛在於高院審理時坦承所有女童都有被他「摸」，嚴重危害兒童身心發展及身體自主權利、社會治安，若非羈押，無法確保日後審判或執行程序順利進行，因此裁定延押，但自昨日起解除禁止接見通信。

去年幼兒園遭踢爆毛畯珅以講故事名義對多名女童下手性侵、猥褻，還拍下影片留存。毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於任職的幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童，檢方認為毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，卻利用工作、職務機會性侵多名幼兒，惡性重大，建請法院重判。

北院傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面、被告另案遭搜索扣得的兒童性影像檔案、幼童驗傷單、心理諮商報告等，認定毛確實犯案。

北院認為毛畯珅家境及學識良好，且具幼兒保育的專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康的重要性，明知被害人都未滿7歲，並無同意或拒絕的性自主能力，卻為滿足自己的性慾，性侵、猥褻、拍攝性影像且時間長達1年之久，被害人數眾多，犯罪惡性重大。