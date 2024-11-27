老師變色狼！偷拍11歲女童如廁 北市小學魔術社導師遭起訴

許姓男子去年起擔任台北市大同區某國小魔術社指導老師，今年6月伺機尾隨11歲女童進入女廁，持手機從隔板上翻偷拍女童如廁，女童發覺異狀驚叫逃出，其家長獲悉後報案提告，士林地檢署近日偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴許男。

起訴指出，許男今年6月14日下午4時許從國小某大樓5樓男廁上完廁所後，見女童走進女廁，尾隨其後進入，持手機從廁所隔間上方偷拍女童如廁，女童發現異狀逃出求救，母親知情後立刻報警提告。

許男供稱，當天會出現在大樓5樓是因為教室更動，他在教室內作課前準備，因為手上沾染魔術道具粉末，所以進入女廁洗手；案發時之所以奪門衝出女廁，是因為上課時間到了，他趕著下樓到學務處告知訓育組長，通知學生上課。

許男原辯稱案發期間未攜帶手機進入女廁，但檢警提示相關監視器畫面，顯示許男案發後下樓時曾使用手機，且許男跑出女廁後6秒，女童旋即逃出女廁，許男頓時無法解釋。

該校學務主任及訓育組長到案證稱，許男去年9月起擔任該校魔術社指導老師，案發當日確實有更動教室，但許男進入學務處是稱尚有兩名學生未到教室，而非確認學生是否知悉教室更動一事；其中，訓育組長指稱，案發大樓男女廁皆有洗手台。