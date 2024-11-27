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撩妹親少女的頭辯「表達祝福」判拘30日 法官正告：是性騷擾
外籍男子WILLIAM在捷運上見少女可愛，和少女合照並親吻她額頭，少女不舒服，提告性騷擾；WILLIAM否認犯罪，辯「常在小朋友頭上親吻表達祝福」，台北地院不採，依性騷擾罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。
CORKERN JR ROBERT WILLIAM（中文名柯根堡）2024年7月24日15時在台北捷運行經景美站、大坪林站間的松山新店線車廂內，藉與少女合照機會，先摟住她的右肩，再親吻她的左上額，少女提告，WILLIAM被訴。
WILLIAM坦承與少女合照、摟肩、親額頭，但辯稱沒有做錯事情「常常在小朋友頭上親吻表達祝福」，不是在性騷擾。
少女供稱，她當天要去七張站上課，WILLIAM在車上比了一個照相手勢，她在想對方可能覺得她頭髮特別想要拍照，後來，WILLIAM示意她要求2人自拍，突然摟她的肩膀、親了她的頭。
少女說，過程中她不及反應，感覺非常不舒服，因對方身形比她高大，所以當下不敢有太多反應，WILLIAM向她索取名字、住址、聯繫資訊，她給了假的，在大坪林站提早下車，報警處理。
判決指出，WILLIAM與少女初見面，想在合照後致謝，可有不用肢體接觸的方式，卻選擇摟肩、親額頭，舉動有性意涵，不能認定為單純、友善；WILLIAM令少女感到冒犯，審酌他無前科、自陳大學畢業、從事英文教學、已婚、無子女等，依法判刑。
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