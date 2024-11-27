1人分飾2角性侵求職女還要求穿絲襪 月事來照上判7年6月刑定讞

男子徐皓憬在求職網站徵才，扮演「皓皓租屋」總部人事女員工，透過LINE聯繫一名女性求職者，慫恿若讓老闆「潛規則」可獲高薪、好福利，誘她上濃妝、穿透膚絲襪面試。女子登門，徐「變」成老闆，除拉下鐵門還拿出空氣槍威嚇，性侵正值月事的女子得逞。一、二審依攜帶凶器強制性交罪判徐7年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

徐2020年間曾因妨害自由被桃園地院處拘役20日，緩刑2年，後來緩刑被撤銷；2021年又因違反家庭暴力防治法，遭桃院判拘役50日。

徐皓憬以「皓皓租屋」名義，在求職網站刊登徵才資訊，2022年1月3日誘騙被害人面試。被害人表示，一開始都很正常，後來徐詢問一些與工作無關的問題，例如交過幾個男友、星座，還提到下咒、下符，徐拿出1把槍，並指著牆上的洞口說是他留下的，接著對她毛手毛腳。

「我覺得我不適合這份工作。」女子拒絕面試，卻被推倒、性侵，她表示自己月經來了，徐則說「沒關係」。徐在得逞後，被害人說「爽也讓你爽到了，可以放我走了嗎？」徐這才把拉開鐵門。被害人事後向桃園市警中壢分局報案。

徐皓憬承認面試時性交，但否認攜帶凶器強制性交犯行，並說面試前已談好條件，因此女方才會在長褲內穿著絲襪，且性交前已談妥她月薪4萬元、告知翌日開始上班。徐說，女子曾拿起槍枝，如果是被迫的，何以不拿槍自衛？律師也說，面試前女方就預見可能要與老闆發生性關係，無法排除她自願利用職場潛規則換取工作機會或較好待遇，而合意性交。

高院審理時發現，被害人曾傳「你再煩我我就報警……。你還想威脅我呀？？？黑道是吧？我管你黑還白還什麼哇割洨詛咒，一直恐嚇我，你煩不煩，就跟你說我不要我不想，然後我也不想跟你發生性行為！噁心死了！懂了沒有，還識字嗎？應該至少國小有畢業吧？你讓我心生畏懼，我一點也不想讓你抱，你抱了我認了，因為我害怕，所不敢輕舉妄動，你卻以為我不怕，變本加厲，要不是因為你有槍，我還會乖乖給你上？別傻了好嗎？」等訊息，且面試現場的鐵捲門拉下，現場又有槍枝，心生畏懼應非虛妄。