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坐公車性騷擾竟以精神病抗辯 被害少女不原諒：他有前科

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃男搭公車30分鐘，多次碰觸或滑過鄰座少女的大腿觸法。黃說因精神疾病，有就醫，想道歉，求輕判。檢察官、少女和她的母親，指黃男已有2次類似行為被判刑，不原諒他，要求重判。法官審理後，依性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。

檢察官起訴指出，黃男去年7月5日上午7時18分，在北海岸的公車站搭上淡水往基隆方向的淡水客運，上車後走向坐在雙人座靠近窗戶座位的少女旁，並坐在少女右手邊的座位。

客運行駛的30分鐘期間，黃男乘少女不備，用左手手背、手指的手甲側，接續點觸少女右大腿外側數次，並在7時48分趁少女按位在左側窗戶旁下車鈴的機會，用左手背及左手臂滑過少女右大腿外側，多次性騷擾得逞。

少女的媽媽事後得知，和女兒一起去報案。警方調閱客運監視器錄影畫面，通知黃男到案說明後，將全案移送基隆地檢署偵辦。

檢方查出，黃男利用坐在少女右側機會，以偷襲式、不經意碰觸、滑過少女大腿外側，未有明顯壓制少女，足以誘起、滿足、發洩己方性慾行為，未達妨害性自主罪行為，依違反性騷擾防治法起訴黃男。

法官審理時，黃男認罪，希望從輕量刑，希望與被害人和解，希望可以跟被害人說聲抱歉。他有穩定在精神科就醫，會提醒自己要謹慎，絕對不會再犯。

黃的辯護律人表示，黃男在偵審過程中說詞反覆，是因為記憶力不佳，最後採認罪答辯，請法官審酌黃罹患精神疾病，記憶力受影響，抗壓性不足，才有供述反覆狀況，並非不願意面對法律責任，請求從輕量刑，給黃改過自新的機會。

檢察官在法院準備程序庭，指黃男在警詢和檢方偵訊時供述反覆，認罪後又改口受到不正訊問，提出無罪答辯，最後才改採有罪答辯。

檢方說，從2000年至今黃男已有4次妨害性自主或性騷擾防治法前科，2次判有罪確定。黃若因精神疾病無法克制自己的行為，應積極求醫協助，而非一犯再犯，然後再尋求被害人諒解，要求法院輕判。黃男犯後態度不佳，造成少女身心傷害，應從重量刑。

少女的媽媽出庭時證述，黃用有精神疾病做藉口，如果是第一次犯案會原諒他，但黃以前就有過這樣的行為，所以不能原諒他。黃男如果真是不小心碰到，說是車子搖晃，是身心障礙，應該直接說不好意思，但她看過車內影片，顯然不是。

少女也說不想原諒黃男，希望從重量刑，因為黃已讓她感覺到有時候做公車會害怕，有陰影，會怕再次遇到他，所以不要跟他談和解或調解」、「同意改以簡易判決處刑」、「希望從重量刑，我也不要跟被告談和解或調解。如同我母親在電。

法官認定黃男行為犯性騷擾罪，審酌兩人素不相識，黃男不顧少女身體自主權與隱私，任意觸碰，造成少女心理嫌惡驚懼，行為可議。兼衡檢察官要求從重量刑理由，以及少女和母親不同意和解或調解，希望從重量刑，復酌黃男有宿疾情事，判刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。

黃男搭公車30分鐘，多次碰觸或滑過鄰座少女的大腿觸法。基隆地院法官審理後，依性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。聯合報系資料照片
黃男搭公車30分鐘，多次碰觸或滑過鄰座少女的大腿觸法。基隆地院法官審理後，依性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。聯合報系資料照片

性騷擾 檢察官 精神疾病

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