女童懷抱桌球選手夢竟遇色教練狎30次 可能和解？將再開辯論庭

邱姓國小桌球教練要求一名六年級女童每天到器材室重訓，卻趁兩人獨處「熊抱」，甚至伸進女生褲內摸臀，2個月猥褻30次；女童擔心被吃豆腐，請同學陪同，說教練「會弄她」。邱辯稱「只是想增加學生與教練間的向心力」，桃園地院依30個對未滿14歲之女子為猥褻罪判邱3年2月徒刑，台灣高等法院定今宣判，但審判長諭知再開辯論。

審判長表示，因雙方可能和解，被告也請求再開辯論，因此宣判期日延後。

邱（已退休）2022年間在桃園市中壢區一所國小擔任桌球教練，但自同年9月12日起至11月18日，趁著桌球隊每周規定晨練及課後訓練時間，在學校體育館內要求1名女隊員到器材室「加強訓練」，再趁機伸進對方運動短褲摸臀。

檢方調查，女童從國小四年級開始練桌球，前年9月升上六年級後，告訴教練想當桌球選手，邱便加強女童的重量訓練，要求她每周一到周五早上晨練時到桌球桌旁的器材室舉啞鈴，這時其他桌球隊同學則在體育館、器材室外面蛙跳。

女童站著舉啞鈴，邱替她調整姿勢，卻從後方熊抱，甚至趁她放下啞鈴時，從褲子下方伸手摸臀。女童說，教練不是在開玩笑，但她不敢拒絕，有時課後訓練結束，教練也會要求她「等一下」再行猥褻。

女童多次向同學、學妹訴苦，更曾請其他隊員陪她在課後訓練結束一同到器材室放球拍，同學覺得不對勁，請她務必告訴爸媽。女童於同年11月19日傳「媽媽我不想要再上桌球課，因為教練一直都會摸我身體我很不舒服」訊息給母親，母女通話，電話說著說著她便哭了起來。

桃園地院審理時，邱辯稱教舉啞鈴及指導桌球時，本來就會有肢體碰觸，這都只是訓練所必要，沒有不良意圖。桃院認為女童案發時僅11歲，沒有男女親密互動經驗，若非曾親身經歷，不可能會描述的這麼仔細，參酌其他證人證詞後，認定邱猥褻。