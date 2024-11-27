雲林傳狼師專挑午休時性侵猥褻女童 已有2名受害者申請調查

雲林縣某國小傳出狼師疑似性侵猥褻女學生一事，受害者「恩恩」20年前小學五、六年級時多次在電腦教室被陳男性侵猥褻，成為她的夢魘，畢業後連同學會都不想參加，直到家族中有小朋友要進入該校就讀，她發現陳男竟還在學校任教，決定提告，校方今年8月受理此案啟動性平調查，10月又有一名受害者提出告訴，陳男在展開調查前，已申請退休離校。

受害者「恩恩」20年前就讀國小五、六年級時，進入陳男班級，陳男常藉口要她幫忙批改作業，卻利用無人時碰觸她的身體，後來變本加厲，利用午休時把她帶進電腦教室，抱到大腿上侵入她的隱私部位和生殖器，她試圖反抗仍被以師長權威逼迫。陳男的行徑讓恩恩害怕上學，多次裝病不願上課，畢業後連同學會都不敢參加，甚至害怕別人的肢體接觸。

直到今年，家族中有小朋友要進入該校就讀，她一查才發現當年的狼師竟還在校任校，她要求陳男離開教育界，陳男藉口不願，直到今年8月1日才從該校退休。

校方在今年8月接到受害者指控申請調查，目前已啟動性平調查，10月又有另一名受害者出面指控，雲林縣教育處表示，該案正在進行調查，將視調查結果，後續依相關法規處置。