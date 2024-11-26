嘉縣寺廟前常委「消災解厄」猥褻女信徒 嘉院判賠40萬元
嘉義縣某寺廟前常委江男利用女信徒在寺內靜修，佯稱可消災解厄強制猥褻，二審判2年4月徒刑。1女對江男及寺廟求償，嘉院判江男須給付新台幣40萬元；寺廟無須賠償。可上訴。
嘉義地方法院指出，江姓男子在嘉義縣某知名寺廟擔任常務委員及乩童時，分別於106年、109年、111年、113年間，利用5名女信徒至寺內靜坐、靜修機會，分別佯稱可以消災解厄等語，帶至寺內隱密地點，即強制撫摸及強吻信徒。
嘉院表示，江男涉及6起強制猥褻罪，其中3罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。另3罪，應執行有期徒刑1年3個月，不得易科罰金。江男及嘉檢均不服上訴，二審改判應執行2年4月徒刑。
嘉義地方法院民事判決書指出，其中1名被害人認為滿懷虔誠參拜，卻遭受江男強制猥褻，已造成身心受有極大痛苦；寺廟管理委員會因管理人員不當，也應負賠償責任，因此，請求江男及寺廟應賠償精神慰撫金新台幣250萬元。
嘉院表示，考量被害人所受身心傷害程度及痛苦等情況，認為請求江男賠償40萬元精神慰撫金，應屬適當，至於超過範圍請求為無據。
嘉院指出，江男雖曾任寺廟常務委員，但職務為無薪職，與寺廟無僱傭關係，且被害人未能提出其他證據證明，因此，寺廟並不用連帶賠償責任。
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