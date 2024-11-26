快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

嘉縣寺廟前常委「消災解厄」猥褻女信徒 嘉院判賠40萬元

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義縣某寺廟前常委江男利用女信徒在寺內靜修，佯稱可消災解厄強制猥褻，二審判2年4月徒刑。1女對江男及寺廟求償，嘉院判江男須給付新台幣40萬元；寺廟無須賠償。可上訴。

嘉義地方法院指出，江姓男子在嘉義縣某知名寺廟擔任常務委員及乩童時，分別於106年、109年、111年、113年間，利用5名女信徒至寺內靜坐、靜修機會，分別佯稱可以消災解厄等語，帶至寺內隱密地點，即強制撫摸及強吻信徒。

嘉院表示，江男涉及6起強制猥褻罪，其中3罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。另3罪，應執行有期徒刑1年3個月，不得易科罰金。江男及嘉檢均不服上訴，二審改判應執行2年4月徒刑。

嘉義地方法院民事判決書指出，其中1名被害人認為滿懷虔誠參拜，卻遭受江男強制猥褻，已造成身心受有極大痛苦；寺廟管理委員會因管理人員不當，也應負賠償責任，因此，請求江男及寺廟應賠償精神慰撫金新台幣250萬元。

嘉院表示，考量被害人所受身心傷害程度及痛苦等情況，認為請求江男賠償40萬元精神慰撫金，應屬適當，至於超過範圍請求為無據。

嘉院指出，江男雖曾任寺廟常務委員，但職務為無薪職，與寺廟無僱傭關係，且被害人未能提出其他證據證明，因此，寺廟並不用連帶賠償責任。

嘉義 猥褻

延伸閱讀

醫美女員工生下院長的孩子 元配火大提告獲判賠100萬

惡狼猥褻同居女友女兒385次又性侵 法院重判16年7月

騙稱神明旨意 嘉縣乩童對5名女信徒伸狼爪強吻亂摸 二審改重判

太吸睛！青山王遶境暗訪 正妹禮生打鼓引大批信徒拍照

相關新聞

約砲後丟包人妻挨告性侵 男判無罪反咬她誣陷索賠80萬

高雄詹姓男子在交友軟體認識人妻，花了4680元買化妝品送人妻，還一起上旅館開房，事後人妻要詹買金飾送她，詹懷疑被敲詐隨即...

軍人與2名少女性交罪各判刑2月 律師求減刑…法官：無可憫恕

年約20歲蔡男分與2名未滿16歲少女性交，前案今年8月判刑2月。後案審理時，少女為他求情，法官本月也依妨害性自主罪判刑2...

NONO被控強制猥褻不起訴 高檢二度發回續查

藝人NONO（陳宣裕）被控涉強制猥褻被高檢署發回北檢，並移轉士檢偵查，罪嫌不足，予以不起訴處分，告訴人向高檢署聲請再議。...

蒙古大學生性侵前女友 吃4年10月牢飯後驅逐

在台中讀大學的蒙古籍情侶，因分手後仍同居。去年2月27日凌晨，女學生準備到高雄，男學生質疑她藉機找異性，壓制性侵；3月1...

台鹽綠能處長爆性騷3女 未約談閃辭

台鹽綠能公司工程管理處陳姓處長被控常藉故聊天開黃腔，還摸手搭肩、碰腰部等接觸多工女員工，涉嫌性騷擾，至少已有三人提出申訴...

台中殯儀館約聘員工女廁裝偷拍設備 還對女死者伸狼爪拍片

台中市林姓男子在2019年間，曾任生命禮儀管理處崇德館的約聘員工，曾同年5月間在女廁內裝攝密錄器設備，遭判刑4月確定，去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。