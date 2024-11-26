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約砲後丟包人妻挨告性侵 男判無罪反咬她誣陷索賠80萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄詹姓男子在交友軟體認識人妻，花了4680元買化妝品送人妻，還一起上旅館開房，事後人妻要詹買金飾送她，詹懷疑被敲詐隨即將人妻丟包超商，事後反被告性侵，但法官認定證據不足，判詹男無罪確定，他事後反控人妻誣陷，索賠80萬元，法官認為詹舉證不足，判他敗訴。

判決指出，詹男和人妻在交友軟體認識，詹男隔天就開車載著人妻前往漢神巨蛋取貨，現場4680元的化妝品由詹男結清。

之後詹男邀請人妻到摩鐵喝酒，人妻沒拒絕，當天下午就和詹男一起到巨蛋附近的摩鐵開房，兩人無套「完事」後，由詹男載著人妻前往超商，結果詹卻趁人妻下車買菸時丟包落跑。

人妻幫詹男買完菸走出超商，看到詹男開車逃離，傳訊息也不回，馬上報警對詹男提告性侵，檢方調查後，依據人妻驗傷報告，認為詹男違反人妻意願霸王硬上弓，偵結依強制性交罪起訴。

高雄地院審理時詹男喊冤，稱當天人妻叫他付完化妝品錢以後就同意跟他一起上摩鐵，他並沒有強迫人妻，是後來她又要求買金戒指給她，才直覺人妻在敲詐，趁她下車買菸時離開。

法官發現，人妻當時還向超商店員說「要刷載具」，且下車到買完菸，人妻都沒有對外求援的意思，是直到找不到詹男車輛，打電話、傳訊息給詹男都沒回應，才打電話報警，認為詹不構成性侵，判決無罪確定。

刑事判決確定後，詹反控人妻誣陷，認為人妻捏造她被性侵的過程，害他被地檢署起訴，要求對方賠償80萬元。

不過，民事法官認為，人妻與詹男無過節，應無羅織詹男入罪的理由，且此案於在刑事偵辦、審理時，人妻都能對兩人認識、性交過程清楚交代，供述並無矛盾，應無捏造事實之情。

法官認定，詹男雖判無罪確定，但此乃刑事訴訟基於罪疑唯輕原則，人妻向詹男提告性交，屬於憲法保障的訴訟權，詹未能舉證人妻有捏造事實狀況下，難認人妻對詹男提告有任何提告故意，且人妻誣告部分以獲不起訴，認為詹權利未受損，判他敗訴，人妻免賠。

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詹姓男子認識一名人妻後上摩鐵開房，事後因丟包被人妻提告性侵，法官認為人妻進超商還記得刷載具，沒有求援意思，判詹男無罪。示意圖／Ingimage
詹姓男子認識一名人妻後上摩鐵開房，事後因丟包被人妻提告性侵，法官認為人妻進超商還記得刷載具，沒有求援意思，判詹男無罪。示意圖／Ingimage

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