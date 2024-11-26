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軍人與2名少女性交罪各判刑2月 律師求減刑…法官：無可憫恕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

年約20歲蔡男分與2名未滿16歲少女性交，前案今年8月判刑2月。後案審理時，少女為他求情，法官本月也依妨害性自主罪判刑2月。蔡的律師請求減刑並宣告緩刑，法官指出，蔡犯前案生下1女並遭判刑，後案無憫恕條件及宣告緩刑理由。全案可上訴。

檢方起訴蔡男與滿14歲未滿16歲的少女相識後，在未違反少女意願下，在蔡男住處與少女發生性行為，偵查終結後，依刑法妨害性自主罪嫌起訴蔡男。刑法規定，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑。

基隆地方法院法官審理後指出，蔡男犯案是現役軍人，明知少女未滿16歲，對於性知識及性自主能力未臻成熟，仍與她發生性行為，對少女身心健康與人格發展造成不良影響，實屬不該。

法官審酌蔡男犯後坦認犯行，態度良好，且少女在檢方偵查及法官審理期間，均表示沒有要提出告訴、請從輕量刑。兼衡犯罪動機、手段、情節、素行，以及蔡男未婚、育有1名未成年子女等生活情狀，判刑2月。

蔡男的委任律師辯護時表示，蔡男犯後態度良好，少女也表示不提出告訴，請求依刑法第59條酌減其刑，並給予緩刑機會。

法官指出，審理時蔡男正因公共危險案件緩刑付保護管束執行中，且在接近本案發生時間，蔡男與另名未滿16歲少女發生性行為，生下一女，今年8月間被判刑2月，認無情堪憫恕情形，無再減刑必要，且不符宣告緩刑條件。

蔡男與未滿16歲少女性交，少女為他求情，基隆地方法院法官審理後，依妨害性自主罪判刑2月。聯合報系資料照片
蔡男與未滿16歲少女性交，少女為他求情，基隆地方法院法官審理後，依妨害性自主罪判刑2月。聯合報系資料照片

妨害性自主 律師 性行為

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