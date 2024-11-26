NONO被控強制猥褻不起訴 高檢二度發回續查

藝人NONO（陳宣裕）被控涉強制猥褻被高檢署發回北檢，並移轉士檢偵查，罪嫌不足，予以不起訴處分，告訴人向高檢署聲請再議。高檢署認為偵查不完備，昨天再度發回續查。

全案起於，1名女網紅在臉書Facebook揭露遭NONO在車上對她伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」表示曾遭NONO騷擾、侵犯。

民國112年6月間，「小紅老師」等10人到台北地檢署控告NONO涉犯妨害性自主罪，其中7名告訴人提告部分，因北檢沒有管轄權，陳報台灣高等檢察署核轉士林地檢署偵辦。

士檢認定7名告訴人有6人受害，依強制性交等罪嫌起訴NONO；另有2名告訴人（其中1人為6名被害人之一）指控遭NONO強制猥褻，罪嫌不足，不起訴處分；此部分無人聲請再議，因此NONO被控強制猥褻部分不起訴確定。

此外，北檢偵辦另3名告訴人指控被NONO強制猥褻的部分，認定罪嫌不足，不起訴處分。3名告訴人中有2人不服，向高檢署聲請再議。高檢署把案件發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦。士檢仍認定罪嫌不足，予以不起訴處分。