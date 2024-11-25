蒙古大學生性侵前女友 吃4年10月牢飯後驅逐

在台中讀大學的蒙古籍情侶，因分手後仍同居。去年2月27日凌晨，女學生準備到高雄，男學生質疑她藉機找異性，壓制性侵；3月1日女生返回住處，又因不願回答是否與男性見面，又被脫光衣服，因抵抗男方才放棄性交。最高法院依強制性交、強制性交未遂與強制猥褻罪判男學生4年10月徒刑，執行完畢驅逐出境定讞。

這兩名蒙古人都是來台就學，因讀同一所大學才認識，2022年4月5日到2023年2月14日間交往，並同居在台中市沙鹿區，但後來感情生變而分手。性侵事件後，男學生已遭學校退學。

女學生指控，去年2月27日凌晨她準備行李、準備前往高雄找閨密，但前男友卻懷疑她是要找其他異性，竟將她壓制在床上，強行性交。3月1日凌晨返家，前男友又詢問是否有與異性見面？她不想回答，結果竟被褪去全身衣物，她這次強烈抗拒並揚言報警，前男友才住手。但3月2日凌晨她穿著長版T恤和內褲躺在床上，前男友一回家又意圖不軌，想要強吻並伸手摸她胸部，她大聲尖叫，前男友怕別人發現而離去。

女學生將受害經過告知閨密，對方陪她到醫院驗傷並報警，台中市警清水分局請台中地檢署偵辦，檢察官偵結後依家庭暴力防治法妨害性自主罪起訴男學生。

男學生表示，兩人分手後，基於尊重，他便搬去朋友的房間住，但因沙鹿區的住處是以他的名義簽訂租約，他還是會回去拿東西。他說，事發當天還與被害人在房間用餐，並問她「要不要做愛？」但因女方拒絕，他頓失性慾，前女友拉住他並替他口交，兩人便發生關係。

當女友從高雄北返時，男學生聲稱「性慾高漲、想要做愛」，前女友並沒有推開他，當他留下一些吻痕後，女方突然停了下來，但他覺得女方「有些開心」，沖澡後還叫他在床上等她，並表示「她愛我」，兩人同睡一張床上。至於去年3月2日被控強制猥褻部分，男學生說是前女友看起來不高興，他有用手「戳」她 ，想逗她開心，前女友仍非常生氣並以髒話罵他，並提到他使用交友軟體「TINDER」，驚覺前女友發現他找其他女性做愛，便先離去。

法院審理認為，檢察官在偵訊時，女學生不斷哭泣、無法陳述，並提到被性侵時男學生還說「我知道妳喜歡我，不要假裝不喜歡」，甚至還說「我喜歡妳掙扎」，若依男學生的說法，女學生的情緒轉折過於怪誕，難符事理。