台中殯儀館約聘員工女廁裝偷拍設備 還對女死者伸狼爪拍片

台中市林姓男子在2019年間，曾任生命禮儀管理處崇德館的約聘員工，曾同年5月間在女廁內裝攝密錄器設備，遭判刑4月確定，去年張男以握有林曾拍攝死者的影音，欲向林任職的禮儀公司恐嚇取財，業者報案後，警方查出林在同年1月間，有對女死者拍照、摸胸的影片、照片，一審依汙辱屍體罪，判林6月徒刑，可易科，全案確定。

檢警調查，林姓男子（37歲）在2018年至2019年間是台中市生命禮儀管理處崇德館的約聘員工，不過林被發現，涉嫌在2019年5月中旬，即在女廁裝設密錄器，截至同年6月間才被人發現密錄設備，期間被害女子眾多，林落網後，坦認涉案，被依妨害秘密罪送辦，一審判林4月徒刑，可易科12萬元，全案確定。

去年間，張姓男子以握有林男在台中殯儀館任職期間，曾對女死者拍攝影音的證據，欲向林任職的禮儀公司恐嚇取財，業者報案後，警方在去年7月間搜索，發現林男手機內的確有以手摸死者胸部，拍攝影片、相片的證據，全案將林男、張男分依汙辱屍體、恐嚇取財未遂罪送辦。