影／台中女大生停在停車場 磁扣繳費不見愛車 警來解謎

台中市李姓女大生近日騎機車前往台中車站附近，將機車停在收費停車場，她取車時，投入磁扣付款，未料場內卻遍尋不到機車，李女找警方協助，警方告知，附近有兩個停車場都是同業者經營，磁扣共用，警方陪李女到同業者的另處停車場，果然找到女大生愛車。

第三警分局立德所巡佐張永典、警員錢明緯，在20日晚間6時許獲報，李姓女大生（19歲）找不到機車，警方到場後，李女告知，她當晚是與朋友約火車站附近的購物商場聚會，要取車時，她拿著停車磁扣繳費，但停車場內不見愛車，才會報警。

經員警巡視停車場內，未見李女機車，但李女有機車鑰匙在身上，停車費用也順利繳納，警員先帶女大生返回派出所，準備調閱監視器，但所內資深警員聽聞後告知，該處有兩個停車場是同業者經營，或許磁扣共用，女大生可能記錯停車場位置，才會造成烏龍。

警員聽聞後，再陪女大生前往查看，果然在另一個停車場內發現她的愛車，瞬間解開機車消失之謎，女大生也向警員鞠躬致謝。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、對該處不熟悉、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。