高雄某工會前理事長涉性侵2女員工 竟辯「店在警局旁不會再犯」申請交保

高雄市某職業工會前理事長蘇姓男子涉嫌性侵2名女員工，經高雄地檢署依利用權勢性交罪、強制猥褻罪起訴後仍在押。他透過律師聲請交保，稱自己的店在警局旁，不會再犯，法官認為他在店裡涉案，跟警局近不近無關，駁回他的聲請。

起訴指出，26歲的蘇姓男子在高雄經營美容美髮工作室，去年8月，他趁女店員在店內打掃，藉故要女店員到後方的倉庫搬東西，乘機在倉庫性侵得逞，另名女員工查覺異狀交談關心，才發現2人都遭蘇男性侵及猥褻。

2名女店員後來在店內裝針孔攝影機，蒐證後提告，蘇否認犯案。雄檢調查，蘇至少性侵及猥褻2女店員6次，認定他犯後毫無悔意，9月中旬依利用權勢性交罪、強制猥褻罪起訴他，並求重刑。全案移審到雄院後，法官裁定延押他。

蘇男委請律師聲請交保，認為美髮店已交由妻子打理，而且店距離警局很近，他不可能再侵犯女性，加上他的事已被媒體報導，不可能有女性再去應徵工作，也願意賠償2名女員工，希望獲交保。