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石碇服務區妙齡女如廁驚見手機伸進來 偷拍狼逃...警追車號逮回來

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國道5號石碇服務區驚見色狼，林姓男子躲進廁涉持手機伸至隔壁間偷拍如廁的妙齡女子，幸好女子見到手機，立即發覺偷拍大叫喝斥，林男奪奔而出開車逃逸。國道警察第九大隊獲報後，依車牌循線追捕林男到案，台北地檢署偵結依妨害性隱私罪嫌起訴。

檢方調查，林男3月間開車到石碇服務區，因中性打扮下車後走進廁所，沒有引起異樣眼光，但他涉嫌持手機從門縫下伸入隔壁偷拍女子如廁，女子當場看到手機立即出聲喝斥偷拍狼，林男緊抓手機逃出廁所，奔跑回到車上開車逃逸。

被害女子報案提告，國道公路警察局第九公隊獲報後，調閱監視器追查林男車牌循線追緝。林男遭查扣手機後乖乖坦承犯行，他供稱「生活壓力太大」，才會到服務區廁所偷拍年輕女子上廁所。檢方認定，林男涉犯刑法妨害性隱私罪嫌依法起訴。

林姓男子涉嫌在國道5號石碇服務區廁所持手機偷拍。示意圖。圖／報系資料照片
林姓男子涉嫌在國道5號石碇服務區廁所持手機偷拍。示意圖。圖／報系資料照片

偷拍 國道 廁所

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