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惡狼猥褻同居女友女兒385次又性侵 法院重判16年7月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市謝姓男子與育有2名年幼女兒的女友同居，竟暗藏狼心，1年多來，以一天一次頻率強行猥褻大女兒，多達385次，還曾口交性侵5次，另以「愛的小手」兩度打傷女友小女兒，新北地院日前依強制猥褻、強制性交、成年人故意對兒童犯傷害等罪，判刑16年7月，可上訴。

判決指出，謝姓男子與育有未滿12歲及年僅3歲 2個女兒的女友同居在新北市，謝男自2022年6月1日至2023年6月25日間，為滿足個人性慾，以每天一次頻率，撫摸女友的大女兒胸部及下體加以猥褻，前後多達385次，且2022年9月至2023年1月，以每月一次頻率，強迫女友的大女兒為其口交。

謝男惡劣行徑也伸到女友小女兒身上，2023年6月初，先持「愛的小手」毆打四肢、背部及臀部；同年6月底，又持木製抓耙子打女友小女兒頭部，導致有雙側面部和頭皮軟組織血腫、右側結膜下出血、正球性貧血等傷害。

新北地院考量謝男均坦承犯行，但罪行重大。日前依強制猥褻、強制性交、成年人故意對兒童犯傷害等罪，判刑16年7月，可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

女友 小女兒

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