中年男闖空門變採花賊死不認 地院判刑出爐

曾以見大門未鎖侵入行竊得逞的陳姓男子，今年2月在租屋處公寓內，見套房女租客忘了鎖門，趁她昏睡起色心，撫摸女子大腿及下體，還伸手指侵，女子驚醒呼救，陳男矢口否認，桃園地院依侵入住宅罪判拘40日，又犯乘機性交罪判4年，可上訴。

犯罪事實指出，陳立民與同為租住在桃園蘆竹區某公寓同棟樓的套房女租客並不認識，陳因手頭緊，今年過年前的2月10日中午12時50分，原欲外出打工的他，行經A女的套房前，見房門未上鎖，於是擅自開門進入A女房間內。

陳男見A女正在熟睡，竟另行起意，趁A女熟睡不知也無法抗拒之際，撫摸A女大腿內側、鼠蹊部等部位，並以手指插入陰道得逞。經A女感覺有東西伸進內褲，嚇得當場驚醒並報警處理，陳男以棉被矇頭逃逸，直到今年5月3日落網後遭羈押迄今。

法院審理期間，被告陳男只認案發時有擅自開門進入A女套房，還有撫摸A女大腿內側、鼠蹊部等部位的事實，但他矢口否認有何乘機性交犯行，辯稱自己沒有用手指插入A女陰道。

被害A女證稱，案發前一天她去打工，直到10日上午9點才返回套房，由於很累就馬上睡覺，沒留意房門未上鎖，熟睡時有感覺突然有異物鑽進內褲，甚至感受到手指進入陰道內，立刻驚醒。看見有名男子用棉被將頭蓋住，她立刻掀開，發現是不認識的陌生男子，報警經指認是被告陳男。

法官認為，A女案發後分別傳訊給男友「有人偷跑進房間」、「用手指插我下體」，也告訴閨密「有人跑進去我的房間」、「我在睡覺，用手指插我下面…」還因為擔心被陳男手指侵犯會懷孕而詢問「有什麼事後避孕的，是不是也處理一下比較保險？」遭友人打槍「手指而已」等訊息，顯示A女證述可信，被告辯稱未以手指插入不可採。

又A女內褲上衛生棉表面微物檢出一男性Y染色體DNA-STR型別，與被告型別相符，可見A女證稱被告以手指伸入她的內褲內，並插入陰道證述真實，即便被告以A女外陰部及陰道深部未檢出男性DNA跡證，且被告左手也未檢出女性DNA-STR型別等跡證，由此可證他沒有以手指插入的說詞不可採信。