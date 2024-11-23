更一審依利用權勢性交罪論處 醫師指侵患者判2年半

高姓醫師因女病患主訴下腹疼痛，他以「甲狀腺可能影響性荷爾蒙」為由，單獨替她內診，手指插入對方下體，高一審被依強制性交罪判刑4年，二審逆轉無罪，但遭最高法院撤銷，更一審依利用權勢性交罪判2年6月刑。

高在桃園市復興區一家診所執業，因在老家行醫30多年，最高法院撤銷無罪判決的理由是，高僅在病歷上建議轉診，卻沒寫診斷結果，也沒對女病患陰道分泌物異常症狀給予治療藥物，疑點重重。

女病患2021年2月18日因甲狀腺問題至診所就診，當天抽血檢查後離去，3月1日回診。女病患說，高要求她躺在診療床上，用手指侵入她下體，接著要她側臥檢查卵巢，她翻身時不小心揮到高的下體，高抓住她的手去摸他的生殖器。她起身穿衣時，高又摟住她的肩膀並將她的口罩脫掉、親吻，直到外面的護理人員呼喚高，高才停止。

台灣高等法院更一審認為，女病患年紀輕，回診時看到抽血報告顯示甲狀腺異常，高姓醫師又說和性荷爾蒙、內分泌有關，才聽從指示躺上診療床，她和高沒有怨隙，沒有誣賴醫生的必要。

女病患丈夫證稱，當天高表示「做錯事了」，希望他們原諒，也承認有親吻妻子，且診所員工數日後也傳訊息詢問他們決定怎樣。

更一審認為，高在明確表示願意賠償後，女病患仍堅持提告，這都可以當作補強證據。女病患在事發後情緒不穩，1年未和丈夫性行為，與性侵被害人反應相符。

更一審認定，高犯對受照護之人利用機會性交罪，一審誤認高未配戴手套指侵、論以強制性交罪，因此撤銷改判。