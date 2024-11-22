計程車司機玩一夜情 載國中女生上摩鐵下場曝光

王姓運將今年初，在網路結識讀國中的小蘿莉，2月趁著放寒假之際，凌晨4點多駕車接她，直奔中壢旅館開房間挨告，桃園地院依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪進行簡式審判程序，判徒刑6月，緩刑2年付保護管束，可上訴。

犯罪事實指出，平日以開計程車維生的王幸男子，透過網路認識國中美少女，經網聊之後，今年2月2日凌晨4點16分，明知國中妹年齡為14歲以上未滿16歲的女子，性自主決定權尚未臻成熟，並無完全的性自主同意能力，仍然執意約她溜出門，並將她載往桃園市中壢區某旅館開房間、滾床單，2人發生超友誼關係，後經家長發現雙方對話，發現女兒已非完璧，氣得提告。

王男遭警方通知到案，於警詢、檢方偵查中的供述及法院準備及審判程序中均自白認罪，同時有國中女學生分別於警詢、偵查中的陳述，並有女學生與王男間談論床第之事的對話佐證，證明王男犯行，法院在聽取當事人及辯護人意見後，合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理。