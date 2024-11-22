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計程車司機玩一夜情 載國中女生上摩鐵下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

王姓運將今年初，在網路結識讀國中的小蘿莉，2月趁著放寒假之際，凌晨4點多駕車接她，直奔中壢旅館開房間挨告，桃園地院依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪進行簡式審判程序，判徒刑6月，緩刑2年付保護管束，可上訴。

犯罪事實指出，平日以開計程車維生的王幸男子，透過網路認識國中美少女，經網聊之後，今年2月2日凌晨4點16分，明知國中妹年齡為14歲以上未滿16歲的女子，性自主決定權尚未臻成熟，並無完全的性自主同意能力，仍然執意約她溜出門，並將她載往桃園市中壢區某旅館開房間、滾床單，2人發生超友誼關係，後經家長發現雙方對話，發現女兒已非完璧，氣得提告。

王男遭警方通知到案，於警詢、檢方偵查中的供述及法院準備及審判程序中均自白認罪，同時有國中女學生分別於警詢、偵查中的陳述，並有女學生與王男間談論床第之事的對話佐證，證明王男犯行，法院在聽取當事人及辯護人意見後，合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理。

法官審酌，被告王男明知女網友當時尚未年滿16歲，對性自主能力及判斷能力均未臻成熟，仍與她進行性交行為1次，對少女的身心健康與人格發展造成不良影響，所為實屬不該，惟念及被告犯後坦認犯行，並與提告少女經法院調解成立，且賠償損害，告訴人表示不予追究之意，考量被告無素行、本案犯罪動機、目的、手段，暨其自陳大學畢業的智識程度、目前從事計程車司機、家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑。

王姓運將明知女網友年僅14歲，竟載她上旅館開房間，幸好和解賠償獲原諒，桃園地院依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪進行簡式審判程序，判徒刑6月，緩刑2年付保護管束，可上訴。圖／Ingimage
王姓運將明知女網友年僅14歲，竟載她上旅館開房間，幸好和解賠償獲原諒，桃園地院依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪進行簡式審判程序，判徒刑6月，緩刑2年付保護管束，可上訴。圖／Ingimage

桃園地院 計程車司機

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