花蓮女警上廁所疑遭男同事偷拍 分局啟動調查將他送辦
花蓮警分局一名女警在所內如廁時，聽到奇怪的聲響，懷疑遭偷拍，分局立即啟動調查，男警對於是否偷拍支吾其詞，檢視手機也只有一段廁所門的影像，警方已將他調離現職，依妨害祕密罪嫌送辦，並啟動性騷擾防治法調查。
據了解，此事發生在本月14日，當時一名女警到無障礙廁所如廁，聽到外面有異音，向所長通報。由於當時所內只有這名男警值勤，經詢問，男警承認有進廁所，但對是否偷拍女同事支吾其詞。
花蓮警分局表示，經檢查這名男警手機，未發現拍到個人私密部位的照片或影片，只有一小段照到廁所門的影像，之後畫面就斷掉，進一步清查男警所有的手機、電腦，都沒有查到存有不法影像，已送縣警局鑑識科進行數位鑑識還原，深入追查是否有被刪除的畫面。
據了解，這名男警22歲，警專畢業沒多久，去年才分發到花蓮，先在其他分局服務，上月中旬派到花蓮警分局。警方已依妨害祕密罪嫌將涉案男警送辦，分局內部也啟動性騷擾防治法調查。
花蓮警分局強調，對此事秉持毋望毋縱原則，除立即啟動調查依法處置外，也針對所有單位駐地實施反偷拍偵測，務必全力守護女性同仁職場安全，營造優質辦公環境。
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