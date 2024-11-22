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少女公園遇陌生男搭訕 警追查男子依性騷函送社會局裁處

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名少女在公園遇到陌生男子搭訕，嚇得她趕緊騎車回家，家人得知，帶她報警。警方查出王姓男子涉案，但王男稱「只因為好玩」，警方依違反性騷擾防治法罪嫌將全案函由社會局處理。

據了解，這名少女於11月19日下午5時左右，在高雄市鼓山三路某公園前要騎腳踏車，王姓男子（43歲）騎機車上前，直問女子「有沒有男朋友」、「要不要去看電影」搭訕，涉嫌性騷，嚇得少女趕緊跑回家。少女回家後告訴母親，母女一同向鼓山警分局內惟派出所報案，提出性騷擾申訴。

警方調閱相關監錄畫面，20日通知王姓男子到案。王稱，「只是因為好玩」。警方將全案依違反性騷擾防治法，函請社會局裁處，並表示將加強公園周邊巡守。

王姓男子（紅圈者）在公園前搭訕少女後騎車離去。記者林保光／翻攝
王姓男子（紅圈者）在公園前搭訕少女後騎車離去。記者林保光／翻攝
王姓男子（右）在公園前搭訕少女，警方依違反性騷擾防治法查辦。記者林保光／翻攝
王姓男子（右）在公園前搭訕少女，警方依違反性騷擾防治法查辦。記者林保光／翻攝

性騷擾 母親 男朋友

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