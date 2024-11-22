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台南安平餐酒館暗藏春色 17名泰籍女觀光免簽來台脫衣陪酒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局據報，安平區永華路二段某家餐酒館，疑有外籍女子來台非法打工，並從事脫衣陪酒，今晨專案小組持搜索票查緝，當場查獲17名持觀光簽證的泰國籍女子非法打工，其中6人涉脫衣陪酒。警方將32歲陳姓負責人及其幹部共5人，及17名泰國籍女子統統移送辦。

據調查，因部分國家適用14天來台免簽證，近期發現有東南亞女子來台從事色情行業，該酒館引入泰國女子，以低廉價格搶占情色市場，甚至安排女子進入包廂表演脫衣舞，並透過社群網站及通訊軟體傳送誘人照片招攬生意，吸引客人上門。

市警四分局據報後成立專案小組，蒐集相關事證後，向台南地方法院聲請搜索票，今凌晨聯合五分局共同前往查緝。然而，該店雖設有重重關卡，仍為員警一一識破，當場查獲該酒館涉引進外籍女子，從事脫衣陪酒不法勾當。

警方在現場查獲17名持觀光簽證的泰籍女子來台非法打工，年齡約20多歲至40多歲分布甚廣，其中6人涉有脫衣陪酒情事，並查扣店家收據、帳本等相關證物，另查獲卓姓幹部涉持有K他命17包(毛重16.78克)。

經警方詢問後，將陳姓負責人、店家幹部等共5人及6名泰籍女子等，依違反妨害風化、毒品危害防制條例、就業服務法、入出國及移民法及社會秩序維護法等罪嫌移送台南地檢署偵辦外，11名非法打工的泰籍女子也依違反入出國及移民法，移送移民署專勤隊遣返。

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警方查獲，該酒館引入泰國女子，以低廉價格搶占情色市場，甚至安排女子進入包廂表演脫衣舞，年齡約20多歲至40多歲分布甚廣。圖／讀者提供
警方查獲，該酒館引入泰國女子，以低廉價格搶占情色市場，甚至安排女子進入包廂表演脫衣舞，年齡約20多歲至40多歲分布甚廣。圖／讀者提供
今晨專案小組持搜索票查緝，當場查獲17名持觀光簽證的泰國籍女子非法打工，其中6人涉脫衣陪酒。圖／讀者提供
今晨專案小組持搜索票查緝，當場查獲17名持觀光簽證的泰國籍女子非法打工，其中6人涉脫衣陪酒。圖／讀者提供
警方據報，該酒館並透過社群網站及通訊軟體傳送誘人照片招攬生意，吸引客人上門。圖／讀者提供
警方據報，該酒館並透過社群網站及通訊軟體傳送誘人照片招攬生意，吸引客人上門。圖／讀者提供

台南 打工 移民署

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