騙稱神明旨意 嘉縣乩童對5名女信徒伸狼爪強吻亂摸 二審改重判

嘉義縣某寺廟江姓常務委員兼乩童被控自2017年起到今年在神明前用話術對5名女信徒伸狼爪，誘騙「神明旨意」藉機強吻，觸碰私密處，一審認他犯強制猥褻罪共6罪，分別論罪判刑，江及檢方均不服上訴，二審認他利用鬼神之說矇騙信徒並非偶發性犯罪，改判應執行2年4月。

檢察官上訴指出，江男利用5名信徒欲尋求改善家庭、與男友感情、健康狀況心理，及對民俗信仰信念，為一己私慾，竟對5人為強制猥褻行為，戕害她們身心健康及人格發展甚鉅，且江於警詢及偵查時，全盤否認有何強制猥褻犯行，犯後態度非佳，原審量刑過輕。

江及律師指出，原審未審酌江符合緩刑要件，以及3名告訴人同意給予緩刑意見；江坦承犯行，深表悔意，一再表達有和解意願以填補告訴人所受損害，而與其中2名告訴迄未和解原因，是因和解過程溝通誤會所致，並非無意賠償，請求法官給予緩刑機會。

台南高分院合議庭指出，原審顯然未考量被告犯罪動機、目的、手段、與被害人間關係、犯罪所生損害及於原審才坦承犯行犯罪後態度等量刑因子，偏採對江有利量刑，實未適度反應他犯罪情狀不法內涵，所量處刑度已屬過輕，有違於罪刑相當原則。

合議庭審酌，江利用其常務委員及乩童身分，及身為信眾的信任及尊崇而犯下本案，被害人數多達5人，時間跨越2017年至2022年間，且江均利用鬼神之說矇騙信徒以達強制猥褻目的，顯然並非偶發性輕微犯罪，也非一時失慮致罹刑典，本案犯罪情節及所生損害嚴重，因而撤銷改判，並定應執行刑2年4月。

檢警調查，江男是寺廟常務委員兼乩童，接待信眾，2020至2024年間利用4名女信徒前往寺廟靜坐、靜修、參拜機會，分別向被害人佯稱「菩薩我幫妳找到義女了」、「有妄想症要改掉」、「若不跟男友斷乾淨，就要在其身上畫符」、「我看你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」、「感情是阻礙，要跟男友斷乾淨」等語，帶被害人前往寺內隱密地點，強制撫摸下體、陰部，或強吻被害人。

此外，2017年又佯稱要幫女信徒治病，在寺內隱密處，強制對被害人撫摸下體，甚以增強被害人運勢話術，帶她到旅館，強行脫去被害人衣物，不顧女方抗拒，強抱、強吻。