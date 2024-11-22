台鐵男車長「拉近女同事距離」變騷擾、惹厭 懲戒降1級改敘

台鐵北區營運處台北運務段蘇姓車長2022年6月7日起至同年8月23日間，以LINE傳送訊息、盯梢、守候等方式接近女同事，要求約會，或者偷拍她上班的樣子，同年9月14日經鐵路警察局台中分局查獲、收受書面告誡書，翌月19日又跟騷擾。台中地方法院依跟蹤騷擾防制法判拘役85日。交通部移送懲戒，懲戒法院判蘇降1級改敘。

女同事曾明確表示「我不停拒絕你還是依然這樣，我都因為你一直的跟蹤騷擾，害怕到要看精神科吃藥，你為什麼不放過我」，蘇則回應「我不想要一直被妳討厭恐懼害怕，也不想要妳被別人追走。」

蘇男（30歲）說，因不懂得男女間追求與拒絕的分寸，一味認為與對方是同學關係，希望能與「拉近距離」，沒理性思考對方已告知拒絕並表示不願意來往，造成對方不適。

蘇說，他被調職後，因情緒低落，到栗林火車站月台坐著發呆，卻構成跟蹤騷擾防制法的「盯梢、守候」被起訴，不僅被判拘役，民事部分也賠償了10萬6603元。

他說，這件事經媒體報導後，造成台鐵名譽受損，也對自身行為致女同事心理創傷感到抱歉，他定期到精神科就診，希望健全兩性觀念、改善身心健康，自己也很珍惜得來不易的工作，現在也有女友、計畫明年結婚，希望懲戒法院從輕懲戒。