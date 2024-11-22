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台中噁男廁所架手機臉盆當掩護 鏡頭對準馬桶拍女同事

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子在西屯區1間公司上班，卻一早先溜進廁所架設手機把鏡頭對準馬桶，有女同事如廁時慘遭偷拍性影像，所幸對方機警當場抓包，王犯後全部坦承求緩刑，法院痛斥他侵害女子生活私密領域最核心的性隱私，依依無故攝錄他人性影像罪判他3月，可上訴。

檢警調查，王男（24歲）2023年12月27日早上到公司時，竟跑到廁所內利用臉盆當掩護，把手機藏在後面並將鏡頭對準馬桶位置，還打開錄影要偷拍女同事上廁所春光。

後來女同事慘遭偷拍私密部位等性影像，所幸她沒多久就驚覺廁所內有手機，當下立即找王男對質，王也承認手機是他的，經女同事要求刪除所有畫面並報警才曝光。

檢方訊時，王男坦承偷拍，與被害女同事、公司主管證詞相符，檢方偵結依未經同意無故以照相、錄影方法攝錄性影像罪嫌起訴他。

台中地院審酌，王男為滿足一己私慾無故偷拍女同事如廁性影像，欠缺尊重他人隱私，侵害女子生活私密領域最核心的性隱私外，更造成她受有一定心理壓力及創傷。

法院考量，王男犯後雖坦承並請求緩刑機會，但被害女子明確表達沒有調解的意願，可見王並未獲得原諒也沒有彌補損害，仍認他有執行徒刑必要，依無故攝錄他人性影像罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

王男在廁所架手機錄影偷拍女同事如廁春光。示意圖／ingimage
王男在廁所架手機錄影偷拍女同事如廁春光。示意圖／ingimage

偷拍 同事 廁所

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