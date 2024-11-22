影／人形蜈蚣激戰新竹頭前溪 議員路過驚「保險套還在」

新竹市頭前溪河濱公園近來遭爆出現3名男子在石椅上演「六腳獸」激戰，市議員曾資程昨天下午慢跑經過案發現場，發現事發保險套竟還黏在石椅上。警方提醒，3男行為已構成妨害風化罪，最重可處1年有期徒刑。

曾資程指出，媒體報導頭前溪左岸出現「六腳獸」，用過的保險套還隨地丟，如此駭人聽聞的事件，引起多數市民的熱議和恐慌，昨天下午空檔時間前往慢跑，赫然發現事發地點的保險套尚未清除，還留在大理石椅上。

曾資程說，家長陳情表示，頭前溪左岸已經是市民大小朋友喜歡前往遊憩的景點，擔心發生這種事件會不會有治安疑慮，同時在開放空間進行限制級的行為，萬一被前往遊憩的小朋友撞見，恐會影響身心發展。

曾資程也呼籲，在開放空間進行私密行為的民眾自制，以免觸法且造成他人困擾與恐慌，他也會要求市警局加強巡邏。另外負責左岸維護的環保局，新聞敏感度稍嫌不足，媒體報導後還讓保險套留在現場，觀感實在不好。

警方提醒，刑法第234條「妨害風化罪章」規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

警方呼籲，切勿因一時衝動做出違反社會善良風俗的行為，觸犯法網；民眾若發現任何不法情事，可立即撥打110報案電話，尋求警方協助。