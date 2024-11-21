集體性霸凌！國中學長欺學弟拍裸片PO網 母怒報警提告

新竹縣某國中近期爆發校園集體強制性猥褻，國一新生小凱（化名）考入夢想的運動校隊，卻在短短2個多月遭到學長們欺凌，甚至拍下裸體影片上傳IG，讓小凱母親相當心痛，憤而報案提告。對此，校方回應，已展開性平和霸凌調查，會於60天內完成調查，給家長與學生交代。

小凱母親接受本報專訪指出，兒子開心考上運動校隊，近期卻發現孩子常沈默不語，甚至咬指甲，她原先以為孩子擔心比賽，直到上周三看到兒子被學長欺負影片，讓她心痛不已。

畫面中，小凱在浴室被2名學長抓住手，小凱裸體喊著不要，其他學長們訕笑用手機恣意攝影，影片中傳來陣陣嘻笑聲。小凱母親向校方表示，「幸好我孩子心智堅強，若在外宿中想不開，學校怎麼賠？」

小凱母親表示，14日前往學校僅有主任出面，且加害學生家長也未到校，她決定報警處理要求正視此事，避免再有其他學生受害。未料，此案爆發後，竟有學長威脅小凱「你竟然敢找老師？」讓小凱嚇得臉色蒼白、相當害怕。

小凱母親隔天陪孩子做筆錄，從早上到晚間7點才結束，她說，走出警局時告訴小凱「這不是你的錯，在學校要抬頭挺胸，該丟臉的是欺負你的人。」

校方回應，此案是學生赴外縣市參加比賽時發生，已組成調查小組釐清真相，將協助安排學生個別晤談，也強化教室走察與巡堂，積極處理後續狀況。目前已啟動校園性騷擾事件處理流程與校安、社政通報，並召開性平事件小組會議，將於20日內依法召開審查小組會議。