曾參選議員、立委…知名行為藝術家兼網紅涉性騷 遭判4個月徒刑

國內知名行為藝術家、網紅林世偉，去年到台東看展時，疑觸碰1男工讀生臀部及言語性騷擾，工讀生自認被侵犯，憤而向縣府舉報及報警處理。案經檢察官偵結起訴，地院審理時，林辯稱拍臀部是表示感謝導覽，且個性熱情講話較開放，並無騷擾之意。法官檢視監視畫面後，認林所辯不足採信，涉犯性騷擾防治法，判4個月有期徒刑，可易科罰金、可上訴。

判決書指出，去年10月12日上午10點多，林前往台東縣原住民文化創意產業聚落看展，由聚落1男工讀生導覽，未料導覽結束、工讀生帶林返回該聚落1樓展廳門口時，林竟意圖性騷擾，乘工讀生不及抗拒，接續用手拍觸工讀生臀部2次，並多次言語性騷擾。工讀生感到相當不適，憤而向縣府檢舉反映，並報警提告性騷。

案經檢察官偵結起訴，法院日前審理時，林坦承上開客觀事實，惟否認有何性騷擾犯行，辯稱他以拍工讀生臀部是表示感謝其導覽，並非基於騷擾之意，且因本身個性較熱情，說話表達方式較開放，辯護律師也以林拍工讀生臀部是表示感謝，並無性騷擾之犯意，為其辯護。法官傳喚受害者及相關證人，另也檢視監視畫面。

受害工讀生向法官表示，他帶被告導覽時，一開始就覺得被告怪怪的，會講一些黃色笑話，甚至是一些不太尊重他的言論，問他是不是同性戀，猜他是幾分之幾的同性戀，另問身高猜測他的下體大概多大，還問他有沒有打過炮，並說與他很有緣，要他去新竹找他約炮，並有抓著他左手臂，說是處男，當下他覺得不舒服。

法官檢視監視畫面發現林用手游移拍觸工讀生臀部1次後，工讀生驚覺不對勁，將身體後移，並將雙手交疊於背部，林逕自分開工讀生交疊的雙手，再次觸摸臀部1次。法官認為其行為已非一般正常社交禮儀，且未經他人同意刻意手觸摸素不相識亦無親密關係被害者臀部，具有性暗示及調戲之意，其主觀上具有性騷擾意圖甚明。

審酌林無視被害者身體界線，乘不及抗拒觸摸其臀部，顯未尊重他人性自主權，所為實屬不該，並考量林犯後否認犯行態度，判處有期徒刑4個月，可易科罰金，全案可上訴。

據了解，現年67歲的林世偉自稱是行為藝術家，是新竹縣尖石鄉人，曾參選議員及立委選舉，但均落選。因個人行為風格獨特，並時常在抖音平台上傳露出紅內褲大街跳舞的影片，吸引上萬人追蹤，甚至單支影片觀看紀錄也突破百萬流量，成為網紅。但也因作風大膽敢言，經常引發熱議。