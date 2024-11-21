高雄美甲師控海軍軍官伸鹹豬手 軍官指女方先調戲互告

高市一名從事美甲業的林姓女子因失戀，15日和友人介紹的海軍葉姓軍官相約餐酒館約會，林女透過媒體指控，當天葉對她伸鹹豬手、襲胸摸下體，她推卻時眼睛還撞到桌角，事後告葉妨害性自主，但葉稱林女先調戲也提告；警方指案件已受理調查。

23歲的林姓女子透過媒體指控，15日和剛結識的葉姓海軍軍官相約左營區自由二路的餐酒館共進晚餐，席間，葉男竟以手伸進她的內衣摸她胸部，後又伸進短褲內隔著內褲觸摸她下體，她嚇到欲離開現場，不慎眼角撞到桌角，導致右眼受傷。

林女指，因不滿葉男侵害她的行為，16日晚間已向警方提告葉男涉妨害性自主罪。據了解，林女提告後，葉男也對她提告性騷，指是葉女先將大腿放到他的腿上。

轄區左營警分局指出，17日接獲三民二分局以單一窗口轉傳受害女子報案，舉發有男子於15日在轄區某餐廳涉及妨害性自主罪，分局立即依法偵辦。目前調閱監視器掌握當事人身分，將盡速通知到案說明，以釐清案情，全案訊後移請橋頭地檢署偵辦。