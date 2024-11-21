快訊

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

高雄美甲師控海軍軍官伸鹹豬手 軍官指女方先調戲互告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名從事美甲業的林姓女子因失戀，15日和友人介紹的海軍葉姓軍官相約餐酒館約會，林女透過媒體指控，當天葉對她伸鹹豬手、襲胸摸下體，她推卻時眼睛還撞到桌角，事後告葉妨害性自主，但葉稱林女先調戲也提告；警方指案件已受理調查。

23歲的林姓女子透過媒體指控，15日和剛結識的葉姓海軍軍官相約左營區自由二路的餐酒館共進晚餐，席間，葉男竟以手伸進她的內衣摸她胸部，後又伸進短褲內隔著內褲觸摸她下體，她嚇到欲離開現場，不慎眼角撞到桌角，導致右眼受傷。

林女指，因不滿葉男侵害她的行為，16日晚間已向警方提告葉男涉妨害性自主罪。據了解，林女提告後，葉男也對她提告性騷，指是葉女先將大腿放到他的腿上。

轄區左營警分局指出，17日接獲三民二分局以單一窗口轉傳受害女子報案，舉發有男子於15日在轄區某餐廳涉及妨害性自主罪，分局立即依法偵辦。目前調閱監視器掌握當事人身分，將盡速通知到案說明，以釐清案情，全案訊後移請橋頭地檢署偵辦。

高雄美甲師控海軍軍官伸鹹豬手，軍官指女方先調戲互告。（示意圖）圖／取自ingimage
高雄美甲師控海軍軍官伸鹹豬手，軍官指女方先調戲互告。（示意圖）圖／取自ingimage

妨害性自主 提告 海軍

延伸閱讀

高雄男教師上課帶槍恐嚇女老師 「卡彈」讓她逃離死神

又是陸商船損壞海纜？明顯減速且航跡詭異 已被丹麥海軍攔截

欠薪！高雄餐飲品牌勞資糾紛 勞工局：陸續受理爭議調解

經長郭智輝：台積電一年在台蓋一個廠 高雄四座廠蓄勢待發

相關新聞

高雄美甲師控海軍軍官伸鹹豬手 軍官指女方先調戲互告

高市一名從事美甲業的林姓女子因失戀，15日和友人介紹的海軍葉姓軍官相約餐酒館約會，林女透過媒體指控，當天葉對她伸鹹豬手、...

半百肥男扮女和2男子性交13次 糞便露餡…更一審加重判5年半

林姓半百男假冒女性攀搭兩名男網友，以「哥哥」身分載兩男到蘆竹住處，在關燈全黑的環境下和兩男性交，完事後旋即閃人。其中一名...

偷拍性愛片再兜售 2男判賠40萬

一名男子涉將與女網友性愛畫面賣給偷拍網站「創意私房」、「觸感」男會員轉售上網，被害女子發現後向二人求償二百萬元；台北地方...

熟女到養生館按摩放鬆 驚遭按摩師撫胸揩油怒提告

35歲中年女子日前到新北市一間養生館按摩，竟遭男按摩師涉機撫胸揩油，憂心人身安全不敢當場翻臉而未聲張，事隔半個月後，受害...

鈕承澤性侵判4年已關3年 三度「叩關」申請假釋結果出爐

國片導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年確定，2021年11月30日發監花蓮監獄，獄中度過近3年時光；今年7月他第三度申請提...

摸鳥辯原住民文化遭打臉 高雄族語老師猥褻6童被重判

高雄某國小戴姓外聘族語老師被控猥褻7名國小男童，檢方今年5月起訴戴男，法院審理時，戴男卻辯稱摸男童下體是原住民傳統，但法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。