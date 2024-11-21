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偷拍性愛片再兜售 2男判賠40萬
一名男子涉將與女網友性愛畫面賣給偷拍網站「創意私房」、「觸感」男會員轉售上網，被害女子發現後向二人求償二百萬元；台北地方法院認為，被害人因此長期處在影片被散布的恐懼中，判二人應連帶賠償她四十萬元。可上訴。
被害女子提告主張，偷拍網站的男會員蒐集自拍影片及販售，牟不法利益，再以ＬＩＮＥ、Skype與同好交流性私密圖檔、影片，藉此認識她的前男網友。
她與前男網友六年前某天赴摩鐵性交時，前男網友透過針孔攝影機拍下二人性愛過程，二○二○年前男網友有資金需求，將偷拍影片賣給偷拍網站男會員去販售，二人再依比例分配所得。
被害女子告訴法官，自從她發現自己的性愛片上網流傳後，身心受創，每天晚上都得上情色網站監控、瀏覽，確保自己的影片沒有被人上架才能睡覺；這件事影響她的日常生活，因此向二名男子請求連帶賠償二百萬元。
二名男子開庭時表示，他們有意願賠償被害人金錢，不過求償金二百萬元實在過高，無法負擔，請法院判被害人敗訴等。
判決表示，被告的二名男子所為，害得被害人的私密影片暴露於眾，也造成被害人長期處於私密影像可能再遭散布的不安恐懼之中，並且永無寧日，審酌當事人的學、經歷等，判他們應連帶賠償被害女子四十萬元。
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