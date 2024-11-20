男法官涉性騷 司法院：不寬貸及宣導性平

監委高涌誠今天說，蔡姓男法官涉性騷及猥褻女性下屬，監察院通過調查報告，函請司法院督導所屬並研謀改善作為。司法院表示尊重，會採取依法究責、絕不寬貸，並宣導性別平權。

根據監察院監察委員新聞稿，監委高涌誠、紀惠容、鴻義章今天表示，士林地方法院法官蔡明宏（已停職）涉性騷擾及強制猥褻多名女性下屬案，監察院3月12日全票通過彈劾；監察院再通過調查報告，函請司法院督導所屬，並研謀改善作為。

對於監察院監委的調查報告結論，司法院院表示尊重，至於報告中學者專家建議的自行糾錯功能精進措施，司法院也會研議參採。

司法院重申，針對少數法官的違失情事，始終採取依法究責、絕不寬貸的立場，對於不當的行政處置措施，亦會勇於自我反省，不包庇、不護短。

另外，司法院除了明定司法人員每年應接受性別平等訓練，日後亦將持續宣導並推動相關各項行政措施，深化同仁對職場、性別平等、性騷擾防治與性別友善職場概念的理解，建構更為健康友善的職場環境。

刑事部分，蔡明宏被控於96年間強制猥褻女書記官，並於111年間涉嫌猥褻女法官。台北地方法院今年8月底判處蔡男有期徒刑2年2月，蔡男表示，將提起上訴，力爭清白。

懲戒部分，蔡男猥褻女法官部分，懲戒法院職務法庭審理中，他另涉性騷擾法院女子部分，司法院人審會已將他移送監察院審查。