影／新竹頭前溪驚見男上加男激戰 保險套黏石椅民眾批噁心

新竹市頭前溪河濱公園是民眾休憩熱點，不過近來有遛狗民眾發現，公園內竟出現3名男子在石椅上演「六腳獸」激戰，用過的保險套還黏在石椅上。警方也提醒，3男行為已構成妨害風化罪，最重可處1年有期徒刑；亂丟保險套的行為也可開罰。

「遠光燈照到我以為是穿米色衣服的人，結果近看兩個半裸男子在口愛，折返變成兩個半裸加一個全裸」，遛狗民眾指出，前陣子他和愛犬到頭前溪河濱公園散步時，竟看到「男上加男」的猥褻畫面，當場嚇壞他和愛犬，且當天晚上還有8、9人在跑步。

遛狗民眾更指出，3男激戰後的保險套，甚至就黏在石椅上，讓他不禁諷刺揶揄：「難道這就是修竿地標」。

常帶小孩到公園散步的陳先生表示，這邊很多親子散步，如果讓小朋友看到猥褻的行為，恐怕會衝擊小朋友心靈，再加上用過的保險套亂丟，若不小心碰到也不知道會不會有沒有傳染病，非常不衛生。

附近的住戶表示，畢竟河濱公園是遛寵物與遛小孩的地方，亂丟保險套的行為非常噁心，就怕寵物或小朋友拿起來玩，且讓路過的市民覺得這地方沒有人管，沒人清掃或是巡邏，後續可能衍生吸毒或是治安事件。

警方提醒，刑法第234條「妨害風化罪章」規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

警方呼籲，切勿因一時衝動做出違反社會善良風俗的行為，觸犯法網；民眾若發現任何不法情事，可立即撥打110報案電話，尋求警方協助。