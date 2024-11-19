台中土木工誘國中少女拍不雅片 給貝殼幣要她脫光自慰

台中黃姓土木工玩手遊認識國中少女，以要給虛擬幣引誘她稱「你脫光光錄影」、「自慰一下」，少女天真就自拍傳不雅片給對方，法院發現他已是第二度引誘少年自拍，危害兒少身心重大，依引誘少年自行拍攝性影像罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，黃男2023年10月透過網路遊戲「傳說對決」認識少女，竟以給予虛擬點卡「貝殼幣」引誘，並稱「你脫光光的錄影講看你的誠意」、「你隨便錄影」、「自慰一下」、「你尿尿錄影給我看」等語，還要對方做猥褻動作。

少女因天真想要虛擬幣，未經思索就照著黃男指示拿手機自拍將裸露胸部、下體等私密影片傳給他，包括1張照片、8段影片，後來因少女母親發現異狀報警才曝光。

黃男落網後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與少女證詞相符，也有雙方對話紀錄、影片等可佐；黃的辯護人說，2人網路遊戲認識，彼此聊天過程實施犯行未涉及第三人，相對犯罪情節非惡劣，也已和少女調解賠償，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

台中地院考量，引誘使兒少自行拍攝性影像罪，是危害兒少身心發展的重大犯罪，在當今網際網路普及、社群發展下，更易引發心智未成熟的兒少想嘗試的好奇心，一時不察而誤信他人自行性影像傳送對方，造成終身難以抹滅影響，是法律嚴格禁止的犯罪。

法院說，黃男是24歲成年人，卻利用少女年紀輕、身心未健全予以引誘自拍，且黃2022年才因相同案件被起訴，後已被判刑2年、緩刑5年，卻於該案偵查中時，再犯本案，可見對兒少性自主權危害不輕，惡性重大，無可憫恕。