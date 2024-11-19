北市2警 派出所女廁裝針孔偷拍

台北市信義警分局。本報資料照 台北市大安警分局郭姓警員、信義警分局黃姓警員，涉嫌購買色情網路論壇「創意私房」會員觀看未成年性影像，並在派出所女廁裝針孔攝影機偷拍。警方調查，兩警共偷拍7名女警，未販售影像，依兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密罪移送。

檢方聲押禁見郭獲准，命黃20萬元交保；兩警坦承犯案，提出辭職報告已生效。北市警察局昨表示，將依警察人員人事條例記兩大過免職，杜絕再任警職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。局長李西河要求外勤單位，今天晚間10時前全面完成駐地反偷拍檢測，維護員警及民眾隱私安全。

台中地檢署指揮刑事局偵九大隊、電信偵查大隊及科技偵查隊，追查創意私房及Telegram群組「SCP」、「OAT」販售未成年性影像，從金流及購買紀錄鎖定幹部、賣家及買家，今年6月起查獲449人，包含3名警員加入會員購買未成年性影像，其中大安分局的28歲郭姓警員、信義分局的30歲黃姓警員涉在派出所女廁裝針孔偷拍。

大安分局督察組獲悉郭涉創意私房案，報台北地檢署指揮偵辦，今年6月12日通知到案，搜索基隆市住處查扣電腦以及手機，依兒少條例移送，檢方訊後請回，查出電腦存有偷拍影像；分局上月28日再通知郭，搜索任職派出所及住處，依妨害秘密罪移送，檢方聲押禁見獲准。

黃則是先被查出偷拍，今年7月2日有女警如廁時發現針孔，取下設備向上級報告；信義分局督察組報北檢指揮，隔天通知黃到案，搜索該所及其新北市住處，查扣電腦及手機發現偷拍影像，另查出他是創意私房會員，依兒少條例、妨害秘密罪移送，檢方命20萬元交保。

市警局表示，會持續清查，如發現其他員警涉案依法嚴處，將徹查到底絕不寬縱，以維警譽。