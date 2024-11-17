男子嘉市府10樓廣場全裸涉公然猥褻 挨罰6000元

服裝設計師林姓男子被控5月間在嘉義市政府繳稅後，搭電梯至10樓廣場，全身赤裸，被發現報警函送並起訴，涉嫌公然猥褻罪嫌，嘉院判處罰金6000元，緩刑2年，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，自述碩士畢業、從事服裝設計師工作的林姓男子今年5月10日上午至嘉義市政府繳納稅金後，搭乘市府電梯至10樓廣場，因見廣場寬闊而感到心神舒坦，竟脫光全身衣物，全身赤裸而裸露生殖器，其他人發現報警時，林男已逃離現場。

警方循線通知林男到案說明後，依公然猥褻罪嫌函送法辦，嘉義地檢署偵結起訴。

嘉院審酌林男意圖供人觀覽，在嘉義市政府廣場於日間辦公時間公然進行猥褻行為，所為實在不該；惟考量於警詢及偵查中否認、於準備程序中坦承犯行，犯後態度尚可，並衡量無前科，判處罰金新台幣6000元，如易服勞役，以1000元折算1日。緩刑2年，可上訴。