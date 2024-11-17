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性騷性侵未成年3員工 餐廳老闆判刑4年6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市新莊區知名貓餐廳「吃。貓」王姓老闆，先後對3名未成年女店員以交往為由，乘機撫胸、親吻或明定價碼5000元性交，或以1至2千元代價手淫猥褻，由於受害女員工指證歷歷，新北地院日前依對少年犯強制性交等罪，合併判刑4年6月，另對少年犯乘機性騷擾罪判刑3月得易科罰金9萬元。

判決指出，38歲王男要求女員工穿超短裙女僕裝上班，2021年11月至2023年6月，先以男女朋友交往為由，對2名未滿16歲及1名未滿18歲女員工，在櫃檯或廚房伸出狼爪乘機撫胸、親吻。

受害女員工曾傳訊息給王男表示「假如說，你以後有自己的小孩，自己的女兒，為了錢要給男性抱，男性摸，你會開心嗎？」王男說，如果跟他性交，每次給5000元，觸摸、擁抱每月給8000元、手淫每次1到2千元。

受害女員工坦言，會收錢是因為覺得都已經被碰了，1名年僅15歲女員工家境不好，須靠自己打工賺學費及生活費，加上未滿16歲難以尋覓合法工作，且打工地點不能離家太遠，多次為錢咬牙隱忍，直到滿16歲就不再到餐廳上班。

王男曾藉口清理家中貓砂，帶上班僅1個月的受害女員工回家清理，卻趁機親吻、撫摸其身體，再要求幫其打手槍，但遭女員工拒絕，王男射精後還用手指沾精液插入女員工下體，讓女員工難以接受，隔天自動離職。

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