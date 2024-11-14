她簽了調教合約！20歲女拍裸照兼約激戰 男方被控性侵拿條款辯解

性侵示意圖。聯合報系資料照 非情侶之間簽署合約，就可以發生親密關係？台中1名年約20歲女子指控1名男子以散布其裸照為由，強迫她性交，但一審二審法官裁定，因男女雙方事前簽署「調教合約」，其間修改過合約內容，故認定被告沒有違反女事主意願。惟被告2次揚言散布涉案影像，觸犯恐嚇罪行，判處入獄10個月，可易科30萬新台幣。

雙方簽署「調教合約」

根據判決書，年約20歲女事主有正職，為了賺取額外收入，前年底透過LINE認識化名「孫建國」的鍾姓男子，雙方簽署了「調教合約」，男方每月以1萬新台幣費用，讓女方拍攝裸露影片和相片，而女事主隨後傳送其2張裸照給鍾男。

但女事主其後開始推託，鍾男去年初以散布其裸照作要脅，逼迫她發生性關係，更指「合約生效了」、「你等著紅就好」等，故雙方另行約定上床2次取代拍攝私密影像，女事主認為自己被迫和對方在汽車旅館發生性行為，其間鍾男更用手機拍攝性愛過程。

被告2次恐嚇散布不雅影像

隨後鍾再要求女事主發生性關係，且再以散布其裸照要脅，揚言「互相都說好的，都是你先變掛」、「你資料我也都有，你哀居（意即IG）所有有去留言的，跟你有追蹤還有你的粉絲，我都會讓他們看看，沒差」等。

女事主擔心鍾男散布案中影像，於是報警提告。警方去年2月展開調查，檢走涉案手機，鍾男接受調查期間，承認向女事主傳送相關威嚇訊息，但否認違背其意願而性交，強調雙方同意發生性行為。

性侵罪脫 恐嚇罪成

案件展開一審，法官留意到雙方「調教合約」內容，除了每月新台幣費用之外，還包括試用期3個月、每3至4日配合指令拍攝影片和照片、互相保密、不外流對話紀錄和影像，女事主更建議將合約試用期改為2個月和不穿情趣服裝，若1個月不配合拍攝影像，每月可發生性關係2次。

法官更留意到，女事主前往汽車旅館和鐘男發生關係前，傳送「吃垮你」、「我要去」等訊息，完事後雙方對話正常，難以認定女事主被迫發生關係，但法官認為，鍾男的確2次揚言散布涉案影像的行為，干犯恐嚇罪名，分別判處6個月有期徒刑，應執行刑期10個月，但可易科30萬新台幣。

檢方和鍾男不服判決，同樣提出上訴，台中高分院經審理後維持一審裁決，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》