猥褻性侵22童 南投棒球教練68罪重判13年

南投某國小棒球教練涉嫌對22球員猥褻、性侵，南投地院則依加重強制性交、加重強制猥褻，判決68個有期徒刑，應執行13年。 圖／本報資料照片

南投縣一名國小教師兼棒球教練，18年來對22名小球員猥褻、性侵，南投地檢署依妨害性自主提公訴，南投地院則依加重強制性交、加重強制猥褻，判決68個有期徒刑，應執行13年，教育處調查，決議以最重終身解聘、永不任用。

國小學生家長檢舉這名國小教師，兼任學校的棒球隊教練，竟然利用執教機會，長期對小球員猥褻甚至性侵，檢察官吳慧文指揮南投警分局組專案小組，今年2月到教師家中、辦公室搜索，帶回約談。檢方認為，這名教師嫌疑重大，有湮滅證據及勾串證人，並反覆同一犯罪行為，向法院聲請羈押獲准。

南投地檢署今年6月偵查終結，認為這名教師兼教練，18年間對22名被害少年共犯68罪，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等罪嫌提起公訴。南投縣教育處強調相關性平調查已完成，對教師終身解聘、永不任用。

9月底全案言詞辯論終結，教師再度聲請停止羈押，法官裁定，認為他坦承犯行，准予停押，但須交保證金30萬元，並限制居住在台南市住處；禁止對被害人或家屬恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤；禁止無正當理由接近被害人住居所、學校、工作場所100公尺。

南投地院昨判決，這名教練身為教師，為逞私慾，不顧少年心靈的和人格發展健全，侵害少年的性自主權，甚至持續到國、高中階段，時間橫跨18年，被害人數和次數眾多。

教練與其中14名被害人達成調解並賠償，法官認為已承認犯行，並盡力彌補被害人，因此判決7月到7年6個月有期徒刑，合計應執行13年徒刑，可上訴。