彰化校長遭控性侵 教育處：先調離現職接受調查

近日有女子在臉書社團發文控訴遭彰化1名校長性侵，並已向台中警方報案，彰化縣政府教育處今天表示，目前警政機關已受理調查，會先將校長調離現職，由教務主任暫代校務。示意圖／取自Ingimage 近日有女子在臉書社團發文控訴遭彰化1名校長性侵，並已向台中警方報案，彰化縣政府教育處今天表示，目前警政機關已受理調查，會先將校長調離現職，由教務主任暫代校務。

1名女子近日於臉書（Facebook）社團指控遭彰化學校校長性侵，並上傳「受理疑似性侵害事件驗傷診斷書」，引發網友熱議。

教育處發布訊息指出，這起疑似性侵案件引起地方家長、學生、教職員等情緒不安，為讓學校可正常運作，教育處決定先將校長調離現職，並接受調查，校務暫由學校教務主任代理。

教育處表示，第一時間接獲被害人電話後，隨即啟動校安通報，並向這名遭控訴的教育人員進行談話與調查，但當事人全盤否認。

教育處說明，此疑似性侵案件是在校園以外的外縣市產生，受害者有報案，目前警政機關已受理調查，縣府將要求警方加速偵辦，釐清事實，若經查屬實將依法嚴懲，絕不寬貸。

針對地方傳言案件加害人為彰化縣教育處長學生，教育處澄清，這名教育人員的指導教授為他校教授，依學校規定必須要有校內老師擔任論文協審委員，教育處長為應邀協審，並非直接指導教授，因此是外界誤傳。