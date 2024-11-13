新北蘆洲某婦科醫師遭控性侵 檢認正當診療不起訴

1名女子說，到新北蘆洲某婦產科看診，遭醫師觸摸胸部、指插性侵，提告利用權勢或機會性交罪。新北檢則認為醫師以正當診療目的做侵入性檢查，予以不起訴。

這名女子控訴，去年12月底前往蘆洲某間婦產科診所就醫，當時陳姓醫師沒戴手套，就用手指內診；這名女子說，醫師還揉她的屁股，並指子宮內膜異位症會擴散到屁股等。

此外，她先前有一陣子在泌乳而去看診，醫師要她脫掉衣服與內衣檢查，還用手摸她的胸部等。女子因而至警局報案，並提告刑法利用權勢或機會性交罪。

這名女子當時有在社群網站Dcard發文，引起社會關注，不過目前已找不到這篇貼文。而據了解，這間婦產科診所目前已歇業。

陳姓醫師在偵訊時則否認犯行並表示，他內診時一定會有護理師在場，且他內診過這名女子至少5至6次，每次都有戴手套，因女子酸痛部位較深，他要壓得比較裡面。

陳姓醫師並說，以女子經痛、性交疼痛、腰酸背痛等病症來看，符合子宮內膜異位症，這種症狀最嚴重地方是在薦骨神經、尾椎部位，他為了確認女子尾椎有沒有痛，所以有按壓女子屁股。

陳姓醫師說，他也記得女子說胸部有點痛、怪怪的，好像有腫瘤，所以他有用手觸診胸部，並以超音波檢查。後來開相關藥物給女子吃，隨後女子回診有說症狀減輕很多。

新北地檢署檢察官認為，婦產科內診是醫師直接對病患陰道進行診斷及治療，醫師勢必會以器具或手指觸診，以本件來說，陳姓醫師是基於正當診療目的做的侵入性檢查，陳姓醫師內診行為並非刑法所定義的性行為。

檢察官審酌，陳姓醫師內診時，診所護理師在旁全程陪同，更顯示陳姓醫師沒有藉診療乘機或利用權勢性交，或有犯行故意。

檢察官考量，根據女子指訴內容，陳姓醫師僅是從事內診相關醫療行為，沒有何異常現象，即便客觀上有將手指放入女子陰道，或以手觸及乳房、屁股，也難認定醫師主觀上有利用醫療機會性交犯意。